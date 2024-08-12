https://1prime.ru/20240812/kurskaya-oblast-850832339.html

"Все умрут". Операция ВСУ в Курской области вызвала испуг на Западе

"Все умрут". Операция ВСУ в Курской области вызвала испуг на Западе - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Все умрут". Операция ВСУ в Курской области вызвала испуг на Западе

В ходе операции в Курской области Украина может лишиться своих лучших военных подразделений, заявил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T17:00+0300

2024-08-12T17:00+0300

2024-08-12T17:00+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В ходе операции в Курской области Украина может лишиться своих лучших военных подразделений, заявил экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все их лучшие войска были в Донбассе, где они были наиболее уязвимы. Они забрали оттуда лучшие бригады и отправили вглубь РФ. Они потеряют их всех. Рано или поздно в течение двух недель они все умрут", — отметил он.По мнению эксперта, ситуацию удастся стабилизировать в короткие сроки. Россия не демонстрирует признаков паники, хотя западные СМИ и предполагают обратное. Однако Крук предупреждает, что если ВСУ перебросят свои бригады, то Донбасс может оказаться уязвимым для прорыва российской армии.Утром 6 августа ВС Украины попытались захватить часть территории Суджанского района в Курской области. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил об этом президенту России Владимиру Путину. По словам генерала, продвижение противника было остановлено. Он также отметил, что операция будет завершена разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.

https://1prime.ru/20240812/putin-850828247.html

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