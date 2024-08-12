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В ядерном центре рассказали, когда в России заработает "Царь-лазер" - 12.08.2024, ПРАЙМ
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В ядерном центре рассказали, когда в России заработает "Царь-лазер"
В ядерном центре рассказали, когда в России заработает "Царь-лазер" - 12.08.2024, ПРАЙМ
В ядерном центре рассказали, когда в России заработает "Царь-лазер"
Самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, которую часто называют "Царь-лазером", выйдет на полную мощность примерно через пять лет, заявил директор... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:21+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, которую часто называют "Царь-лазером", выйдет на полную мощность примерно через пять лет, заявил директор ядерного центра в Сарове Валентин Костюков.Установка помогает проводить эксперименты по управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследовать свойства вещества в экстремальных состояниях. "Среди гипотетических задач - такая экзотическая проблема: каким образом ликвидировать астероиды", - привел пример Костюков. Саровская установка УФЛ-2М важна для исследования экстремальных свойств вещества, в том числе для изучения возможности создания новых источников энергии, а также понимания процессов, происходящих в звездах. Такие установки строят все ведущие ядерные державы.
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саров, росатом, разработки росатома, ядерные технологии
САРОВ, Росатом, разработки Росатома, ядерные технологии
17:21 12.08.2024 (обновлено: 17:23 12.08.2024)
 
В ядерном центре рассказали, когда в России заработает "Царь-лазер"

Директор Костюков: "Царь-лазер" полностью заработает в России через 5 лет

© РИА Новости . Андрей Золотов | Перейти в медиабанкВалентин Костюков
Валентин Костюков - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Андрей Золотов
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, которую часто называют "Царь-лазером", выйдет на полную мощность примерно через пять лет, заявил директор ядерного центра в Сарове Валентин Костюков.
Установка помогает проводить эксперименты по управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследовать свойства вещества в экстремальных состояниях. "Среди гипотетических задач - такая экзотическая проблема: каким образом ликвидировать астероиды", - привел пример Костюков.
Саровская установка УФЛ-2М важна для исследования экстремальных свойств вещества, в том числе для изучения возможности создания новых источников энергии, а также понимания процессов, происходящих в звездах. Такие установки строят все ведущие ядерные державы.
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