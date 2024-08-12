https://1prime.ru/20240812/mayning-850830578.html
Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк
Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк - 12.08.2024, ПРАЙМ
Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк
Руководителем дата-центра BitRiver в Братске назначен Алексей Финк - добрoвoлeц CBО, имеющий награды и обладающий большим опытом работы в бизнесе на руководящих | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:12+0300
2024-08-12T16:12+0300
2024-08-12T16:54+0300
bitriver
майнинг
промышленный майнинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0c/850832082_0:72:1374:845_1920x0_80_0_0_febaa669d87528d745779ff245c1a0f1.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Руководителем дата-центра BitRiver в Братске назначен Алексей Финк - добрoвoлeц CBО, имеющий награды и обладающий большим опытом работы в бизнесе на руководящих должностях, говорится в сообщении компании.Ему предстоит реализовывать новую стратегию развития, выстраивать взаимодействие с участниками рынка, повышать эффективность производственных процессов на фоне подписанного президентом РФ закона о майнинге, а также развивать программу корпоративной социальной ответственности в Братске и Иркутской области:"Рад, что Алексей Финк выбрал BitRiver для продолжения своего трудового пути! Удачи в делах и начинаниях!", – отметил владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.Алексей Финк – добрoвoлeц CBО, участвовавший в том числе во взятии Авдeeвки, и отмеченный такими наградами, как Орден Мужества и дважды знаком отличия "Гeoргиевский крест" IV степени. У него за плечами большой опыт работы в бизнесе на руководящих должностях. Дата-центр в Братске (Иркутская область) - основное предприятие в портфеле BitRiver, крупнейшего оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России. Компания предлагает готовые решения по подключению и обслуживанию оборудования для производства цифровых активов в собственных высокотехнологичных дата-центрах.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0c/850832082_77:0:1298:916_1920x0_80_0_0_264c1221d24c4527b818f20f1b77c074.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bitriver, майнинг, промышленный майнинг
BitRiver, майнинг, промышленный майнинг
Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк
Руководителем дата-центра BitRiver в Братске стал добрoвoлeц CBО Алексей Финк
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Руководителем дата-центра BitRiver в Братске назначен Алексей Финк - добрoвoлeц CBО, имеющий награды и обладающий большим опытом работы в бизнесе на руководящих должностях, говорится в сообщении компании.
Ему предстоит реализовывать новую стратегию развития, выстраивать взаимодействие с участниками рынка, повышать эффективность производственных процессов на фоне подписанного президентом РФ закона о майнинге, а также развивать программу корпоративной социальной ответственности в Братске и Иркутской области:
- Чемпионаты BitRiver по дзюдо и детскому футболу.
- Продвижение шахматного спорта при участии гроссмейстера Сергея Карякина.
- Обучение школьников Братского района точным наукам при поддержке Братского госуниверситета и БФ "Сибирский характер".
"Рад, что Алексей Финк выбрал BitRiver для продолжения своего трудового пути! Удачи в делах и начинаниях!", – отметил владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
Алексей Финк – добрoвoлeц CBО, участвовавший в том числе во взятии Авдeeвки, и отмеченный такими наградами, как Орден Мужества и дважды знаком отличия "Гeoргиевский крест" IV степени. У него за плечами большой опыт работы в бизнесе на руководящих должностях.
Дата-центр в Братске (Иркутская область) - основное предприятие в портфеле BitRiver, крупнейшего оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России. Компания предлагает готовые решения по подключению и обслуживанию оборудования для производства цифровых активов в собственных высокотехнологичных дата-центрах.