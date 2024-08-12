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Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк
Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк - 12.08.2024, ПРАЙМ
Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк
Руководителем дата-центра BitRiver в Братске назначен Алексей Финк - добрoвoлeц CBО, имеющий награды и обладающий большим опытом работы в бизнесе на руководящих | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:12+0300
2024-08-12T16:54+0300
bitriver
майнинг
промышленный майнинг
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Руководителем дата-центра BitRiver в Братске назначен Алексей Финк - добрoвoлeц CBО, имеющий награды и обладающий большим опытом работы в бизнесе на руководящих должностях, говорится в сообщении компании.Ему предстоит реализовывать новую стратегию развития, выстраивать взаимодействие с участниками рынка, повышать эффективность производственных процессов на фоне подписанного президентом РФ закона о майнинге, а также развивать программу корпоративной социальной ответственности в Братске и Иркутской области:"Рад, что Алексей Финк выбрал BitRiver для продолжения своего трудового пути! Удачи в делах и начинаниях!", – отметил владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.Алексей Финк – добрoвoлeц CBО, участвовавший в том числе во взятии Авдeeвки, и отмеченный такими наградами, как Орден Мужества и дважды знаком отличия "Гeoргиевский крест" IV степени. У него за плечами большой опыт работы в бизнесе на руководящих должностях. Дата-центр в Братске (Иркутская область) - основное предприятие в портфеле BitRiver, крупнейшего оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России. Компания предлагает готовые решения по подключению и обслуживанию оборудования для производства цифровых активов в собственных высокотехнологичных дата-центрах.
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bitriver, майнинг, промышленный майнинг
BitRiver, майнинг, промышленный майнинг
16:12 12.08.2024 (обновлено: 16:54 12.08.2024)
 
Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк

Руководителем дата-центра BitRiver в Братске стал добрoвoлeц CBО Алексей Финк

© Фото : пресс-служба BitriverДата-центр Bitriver в Братске
Дата-центр Bitriver в Братске - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : пресс-служба Bitriver
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Руководителем дата-центра BitRiver в Братске назначен Алексей Финк - добрoвoлeц CBО, имеющий награды и обладающий большим опытом работы в бизнесе на руководящих должностях, говорится в сообщении компании.
Ему предстоит реализовывать новую стратегию развития, выстраивать взаимодействие с участниками рынка, повышать эффективность производственных процессов на фоне подписанного президентом РФ закона о майнинге, а также развивать программу корпоративной социальной ответственности в Братске и Иркутской области:
  • Чемпионаты BitRiver по дзюдо и детскому футболу.
  • Продвижение шахматного спорта при участии гроссмейстера Сергея Карякина.
  • Обучение школьников Братского района точным наукам при поддержке Братского госуниверситета и БФ "Сибирский характер".
"Рад, что Алексей Финк выбрал BitRiver для продолжения своего трудового пути! Удачи в делах и начинаниях!", – отметил владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
Алексей Финк – добрoвoлeц CBО, участвовавший в том числе во взятии Авдeeвки, и отмеченный такими наградами, как Орден Мужества и дважды знаком отличия "Гeoргиевский крест" IV степени. У него за плечами большой опыт работы в бизнесе на руководящих должностях.
Дата-центр в Братске (Иркутская область) - основное предприятие в портфеле BitRiver, крупнейшего оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России. Компания предлагает готовые решения по подключению и обслуживанию оборудования для производства цифровых активов в собственных высокотехнологичных дата-центрах.
 
BitRiverмайнингпромышленный майнинг
 
 
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