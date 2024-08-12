https://1prime.ru/20240812/mayning-850830578.html

Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк

Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк - 12.08.2024, ПРАЙМ

Крупнейший дата-центр BitRiver в Братске возглавил герой СВО Алексей Финк

Руководителем дата-центра BitRiver в Братске назначен Алексей Финк - добрoвoлeц CBО, имеющий награды и обладающий большим опытом работы в бизнесе на руководящих | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T16:12+0300

2024-08-12T16:12+0300

2024-08-12T16:54+0300

bitriver

майнинг

промышленный майнинг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0c/850832082_0:72:1374:845_1920x0_80_0_0_febaa669d87528d745779ff245c1a0f1.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Руководителем дата-центра BitRiver в Братске назначен Алексей Финк - добрoвoлeц CBО, имеющий награды и обладающий большим опытом работы в бизнесе на руководящих должностях, говорится в сообщении компании.Ему предстоит реализовывать новую стратегию развития, выстраивать взаимодействие с участниками рынка, повышать эффективность производственных процессов на фоне подписанного президентом РФ закона о майнинге, а также развивать программу корпоративной социальной ответственности в Братске и Иркутской области:"Рад, что Алексей Финк выбрал BitRiver для продолжения своего трудового пути! Удачи в делах и начинаниях!", – отметил владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.Алексей Финк – добрoвoлeц CBО, участвовавший в том числе во взятии Авдeeвки, и отмеченный такими наградами, как Орден Мужества и дважды знаком отличия "Гeoргиевский крест" IV степени. У него за плечами большой опыт работы в бизнесе на руководящих должностях. Дата-центр в Братске (Иркутская область) - основное предприятие в портфеле BitRiver, крупнейшего оператора майнинговых дата-центров и импортера майнингового оборудования в России. Компания предлагает готовые решения по подключению и обслуживанию оборудования для производства цифровых активов в собственных высокотехнологичных дата-центрах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

bitriver, майнинг, промышленный майнинг