https://1prime.ru/20240812/minoborony-850820040.html

Белоусов раскрыл рецепт успеха для противостояния с Западом

Белоусов раскрыл рецепт успеха для противостояния с Западом - 12.08.2024, ПРАЙМ

Белоусов раскрыл рецепт успеха для противостояния с Западом

Глава российского Министерства обороны Андрей Белоусов назвал раскрыл секрет успеха в достижении противостояния с западными странами, предводителями которых... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T11:52+0300

2024-08-12T11:52+0300

2024-08-12T11:52+0300

россия

минобороны

андрей белоусов

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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - ПРАЙМ. Глава российского Министерства обороны Андрей Белоусов назвал раскрыл секрет успеха в достижении противостояния с западными странами, предводителями которых являются Соединенные Штаты. Этим Белоусов поделился в ходе открытия форума "Армия-2024".Так, по словам министра, успех в военном противостоянии заключается в нескольких условиях, среди которых обеспечение армии инновационным оружием, а также применение новых тактических приемов ведения боевых действий.Кроме того, Белоусов подчеркнул необходимость создания эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект и регулярной модернизации системы подготовки военнослужащих.Министр обороны упомянул специальную военную операцию на Украине, назвав ее вооружённым противостоянием России и коллективного Запада. По его словам, причиной его разжигания стало желание Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире.

https://1prime.ru/20240703/ukraina-849693432.html

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россия, минобороны, андрей белоусов