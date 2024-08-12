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Экс-замглавы генштаба ВСУ раскрыл, что может спасти Украину на фронте
Экс-замглавы генштаба ВСУ раскрыл, что может спасти Украину на фронте - 12.08.2024, ПРАЙМ
Экс-замглавы генштаба ВСУ раскрыл, что может спасти Украину на фронте
Украина нуждается в масштабной мобилизации, которая будет превосходить нынешнюю. Без этого ВСУ не удастся сохранить свои позиции, рассказал экс-заместитель... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:52+0300
2024-08-12T16:52+0300
2024-08-12T16:52+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Украина нуждается в масштабной мобилизации, которая будет превосходить нынешнюю. Без этого ВСУ не удастся сохранить свои позиции, рассказал экс-заместитель начальника генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко в интервью телеканалу Al Jazeera."Украине нужны две вещи - улучшение поставок оружия и боеприпасов и массовая... мобилизация, превосходящая крайне непопулярные недавние меры по призыву тысяч мужчин", - следует из сообщения телеканала.Романенко добавил, что обе меры должны быть реализованы в кратчайшие сроки, потому что иначе не удастся накопить необходимый объем ресурсов. Он подчеркнул, что в Киеве ожидают затяжной и тяжелый для обеих сторон конфликт.Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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всу, украина, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, мобилизация на Украине
Экс-замглавы генштаба ВСУ раскрыл, что может спасти Украину на фронте
Романенко: Украине нужна превосходящая текущую мобилизация и поставки оружия
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Украина нуждается в масштабной мобилизации, которая будет превосходить нынешнюю. Без этого ВСУ не удастся сохранить свои позиции, рассказал экс-заместитель начальника генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Украине нужны две вещи - улучшение поставок оружия и боеприпасов и массовая... мобилизация, превосходящая крайне непопулярные недавние меры по призыву тысяч мужчин", - следует из сообщения телеканала.
Романенко добавил, что обе меры должны быть реализованы в кратчайшие сроки, потому что иначе не удастся накопить необходимый объем ресурсов. Он подчеркнул, что в Киеве ожидают затяжной и тяжелый для обеих сторон конфликт.
Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
На Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.