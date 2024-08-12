https://1prime.ru/20240812/moratoriy-850831514.html
Мораторий на выплату ипотеки введут в Курской и Белгородской областях
Мораторий на выплату ипотеки введут в Курской и Белгородской областях - 12.08.2024, ПРАЙМ
Мораторий на выплату ипотеки введут в Курской и Белгородской областях
Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:38+0300
2024-08-12T16:38+0300
2024-08-12T16:38+0300
курск
белгород
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846989107_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7427545eb21c5837eaaa8be94180a56a.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. "Принято решение и вами поддержано по Курской области относительно моратория на выплату ипотеки, потребительских кредитов. Все банки уже взяли в работу. Это касается и Сбера, и ВТБ, и все другие банковских учреждения, которые предоставляли (ипотеку и кредиты - ред.) жителям Курской области. Мы также оперативно отработаем и по Белгородской области",- сказал он. "Это надо обязательно сделать", - прокомментировал слова Мантурова президент. Также в ходе совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил списывать ипотеку при разрушении жилья в результате обстрелов. Он отметил, что это большая проблема, когда жилье полностью разрушается, а обязательства по выплате ипотеки остаются. "Мне кажется, было бы справедливо списывать ипотеку с последующим предоставлением жилья по тем программам, которые сейчас реализуются", - сказал губернатор.
белгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846989107_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_879c8e2b1e769890a4229ec9fa14e5f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, белгород, ипотека
Мораторий на выплату ипотеки введут в Курской и Белгородской областях
Мораторий на выплату ипотеки и потребкредитов введут в Курске и Белгороде
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Принято решение и вами поддержано по Курской области относительно моратория на выплату ипотеки, потребительских кредитов. Все банки уже взяли в работу. Это касается и Сбера, и ВТБ, и все другие банковских учреждения, которые предоставляли (ипотеку и кредиты - ред.) жителям Курской области. Мы также оперативно отработаем и по Белгородской области",- сказал он.
"Это надо обязательно сделать", - прокомментировал слова Мантурова президент.
Также в ходе совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил списывать ипотеку при разрушении жилья в результате обстрелов. Он отметил, что это большая проблема, когда жилье полностью разрушается, а обязательства по выплате ипотеки остаются. "Мне кажется, было бы справедливо списывать ипотеку с последующим предоставлением жилья по тем программам, которые сейчас реализуются", - сказал губернатор.