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Мораторий на выплату ипотеки введут в Курской и Белгородской областях - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Мораторий на выплату ипотеки введут в Курской и Белгородской областях
Мораторий на выплату ипотеки введут в Курской и Белгородской областях - 12.08.2024, ПРАЙМ
Мораторий на выплату ипотеки введут в Курской и Белгородской областях
Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:38+0300
2024-08-12T16:38+0300
курск
белгород
ипотека
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. "Принято решение и вами поддержано по Курской области относительно моратория на выплату ипотеки, потребительских кредитов. Все банки уже взяли в работу. Это касается и Сбера, и ВТБ, и все другие банковских учреждения, которые предоставляли (ипотеку и кредиты - ред.) жителям Курской области. Мы также оперативно отработаем и по Белгородской области",- сказал он. "Это надо обязательно сделать", - прокомментировал слова Мантурова президент. Также в ходе совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил списывать ипотеку при разрушении жилья в результате обстрелов. Он отметил, что это большая проблема, когда жилье полностью разрушается, а обязательства по выплате ипотеки остаются. "Мне кажется, было бы справедливо списывать ипотеку с последующим предоставлением жилья по тем программам, которые сейчас реализуются", - сказал губернатор.
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курск, белгород, ипотека
КУРСК, БЕЛГОРОД, ипотека
16:38 12.08.2024
 
Мораторий на выплату ипотеки введут в Курской и Белгородской областях

Мораторий на выплату ипотеки и потребкредитов введут в Курске и Белгороде

© Фото : Unsplash/Dmitry BurdakovВид на Курск
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : Unsplash/Dmitry Burdakov
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мораторий на выплату ипотеки и потребительских кредитов планируется ввести в Курской и Белгородской областях, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров во время оперативного совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Принято решение и вами поддержано по Курской области относительно моратория на выплату ипотеки, потребительских кредитов. Все банки уже взяли в работу. Это касается и Сбера, и ВТБ, и все другие банковских учреждения, которые предоставляли (ипотеку и кредиты - ред.) жителям Курской области. Мы также оперативно отработаем и по Белгородской области",- сказал он.
"Это надо обязательно сделать", - прокомментировал слова Мантурова президент.
Также в ходе совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил списывать ипотеку при разрушении жилья в результате обстрелов. Он отметил, что это большая проблема, когда жилье полностью разрушается, а обязательства по выплате ипотеки остаются. "Мне кажется, было бы справедливо списывать ипотеку с последующим предоставлением жилья по тем программам, которые сейчас реализуются", - сказал губернатор.
 
КУРСКБЕЛГОРОДипотека
 
 
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