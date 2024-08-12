https://1prime.ru/20240812/moshennichestvo-850817374.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - 12.08.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники используют новую схему, основанную на поддельных доверенностях и уговорах подписать документы через "Госключ", пишут "Известия". | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T10:40+0300

2024-08-12T10:40+0300

2024-08-12T10:40+0300

мошенничество

https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg

МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Мошенники используют новую схему, основанную на поддельных доверенностях и уговорах подписать документы через "Госключ", пишут "Известия".Жертвами злоумышленников становятся люди пенсионного и среднего возраста, которых убеждают в необходимости срочного перевода средств на "безопасный счет".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПроцесс мошенничества заключается в том, что преступники получают доступ к аккаунту на "Госуслугах" и загружают поддельную доверенность. После этого жертве приходит уведомление о необходимости подписать документ, после чего следует звонок от "сотрудника органов", убеждающего в необходимости срочного перевода средств.Если у жертвы нет приложения "Госключ", ей предлагают его установить, получив подробную консультацию.Чтобы защититься от такого вида мошенничества, необходимо быть осторожным с передачей данных для доступа на "Госуслуги" и не сообщать никому SMS-коды. Если звонят с просьбой назвать SMS-код, следует немедленно прекратить разговор.Подлинность нотариальной доверенности можно проверить через онлайн-сервисы или обратившись к нотариусу лично.Специалисты подчеркивают, что подписание документов в "Госключе" не имеет юридической силы, так как доверенность не может быть подписана таким образом. Для полноценного использования "Госключа" требуются дополнительные шаги для подтверждения личности и процесса подписания.Основная цель мошенников - заставить жертву перевести средства на их счет. Использование "Госключа" и доверенности является элементом усложнения схем, так как более простые методы уже не работают, отмечается в публикации.

https://1prime.ru/20240807/moshenniki-850719046.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40