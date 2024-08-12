https://1prime.ru/20240812/moshennichestvo-850817374.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - 12.08.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники используют новую схему, основанную на поддельных доверенностях и уговорах подписать документы через "Госключ", пишут "Известия". | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:40+0300
2024-08-12T10:40+0300
2024-08-12T10:40+0300
мошенничество
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Мошенники используют новую схему, основанную на поддельных доверенностях и уговорах подписать документы через "Госключ", пишут "Известия".Жертвами злоумышленников становятся люди пенсионного и среднего возраста, которых убеждают в необходимости срочного перевода средств на "безопасный счет".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПроцесс мошенничества заключается в том, что преступники получают доступ к аккаунту на "Госуслугах" и загружают поддельную доверенность. После этого жертве приходит уведомление о необходимости подписать документ, после чего следует звонок от "сотрудника органов", убеждающего в необходимости срочного перевода средств.Если у жертвы нет приложения "Госключ", ей предлагают его установить, получив подробную консультацию.Чтобы защититься от такого вида мошенничества, необходимо быть осторожным с передачей данных для доступа на "Госуслуги" и не сообщать никому SMS-коды. Если звонят с просьбой назвать SMS-код, следует немедленно прекратить разговор.Подлинность нотариальной доверенности можно проверить через онлайн-сервисы или обратившись к нотариусу лично.Специалисты подчеркивают, что подписание документов в "Госключе" не имеет юридической силы, так как доверенность не может быть подписана таким образом. Для полноценного использования "Госключа" требуются дополнительные шаги для подтверждения личности и процесса подписания.Основная цель мошенников - заставить жертву перевести средства на их счет. Использование "Госключа" и доверенности является элементом усложнения схем, так как более простые методы уже не работают, отмечается в публикации.
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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники придумали схему обмана с "Госуслугами" и "Госключом"
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ
. Мошенники используют новую схему, основанную на поддельных доверенностях и уговорах подписать документы через "Госключ", пишут "Известия"
.
Жертвами злоумышленников становятся люди пенсионного и среднего возраста, которых убеждают в необходимости срочного перевода средств на "безопасный счет".
Процесс мошенничества заключается в том, что преступники получают доступ к аккаунту на "Госуслугах" и загружают поддельную доверенность. После этого жертве приходит уведомление о необходимости подписать документ, после чего следует звонок от "сотрудника органов", убеждающего в необходимости срочного перевода средств.
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Если у жертвы нет приложения "Госключ", ей предлагают его установить, получив подробную консультацию.
Чтобы защититься от такого вида мошенничества, необходимо быть осторожным с передачей данных для доступа на "Госуслуги" и не сообщать никому SMS-коды. Если звонят с просьбой назвать SMS-код, следует немедленно прекратить разговор.
Подлинность нотариальной доверенности можно проверить через онлайн-сервисы или обратившись к нотариусу лично.
Специалисты подчеркивают, что подписание документов в "Госключе" не имеет юридической силы, так как доверенность не может быть подписана таким образом. Для полноценного использования "Госключа" требуются дополнительные шаги для подтверждения личности и процесса подписания.
Основная цель мошенников - заставить жертву перевести средства на их счет. Использование "Госключа" и доверенности является элементом усложнения схем, так как более простые методы уже не работают, отмечается в публикации.