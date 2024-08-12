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В мессенджере WhatsApp впервые появится музыка
В мессенджере WhatsApp впервые появится музыка - 12.08.2024, ПРАЙМ
В мессенджере WhatsApp впервые появится музыка
Медиахолдинг Universal Music Group (UMG) и компания Meta* заключили соглашение, расширяющее возможности для артистов на платформе Meta*, впервые включая... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T18:33+0300
2024-08-12T18:33+0300
2024-08-12T18:54+0300
экономика
музыка
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Медиахолдинг Universal Music Group (UMG) и компания Meta* заключили соглашение, расширяющее возможности для артистов на платформе Meta*, впервые включая WhatsApp, говорится в пресс-релизе на сайте Universal Music. "Meta* и Universal Music Group (UMG)... сегодня объявили о расширении многолетнего соглашения, которое будет способствовать дальнейшему развитию творческих и коммерческих возможностей для артистов UMG и авторов песен Universal Music Publishing Group (UMPG) в глобальной сети платформ Meta* и, впервые, WhatsApp", — указано в релизе. В пресс-релизе сообщается, что новое соглашение открывает дополнительные возможности для монетизации артистов и авторов песен лейбла Universal Music благодаря коротким видео. Кроме того, компании планируют лицензировать музыку для WhatsApp. Также в релизе подчеркивается, что в рамках этого соглашения компании продолжат совместную работу по борьбе с контентом, созданным искусственным интеллектом без разрешения.Ранее Universal Music вернул своим исполнителям доступ к TikTok после подписания нового лицензионного соглашения. В нем предусматриваются улучшенные условия для артистов: пересмотренные условия монетизации, новые возможности для продвижения их записей, а также передовые защитные меры в отношении применения искусственного интеллекта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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музыка, meta, whatsapp
Экономика, музыка, Meta, WhatsApp
В мессенджере WhatsApp впервые появится музыка
UMG: музыка артистов Universal Music впервые появится в мессенджере Whatsapp
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Медиахолдинг Universal Music Group (UMG) и компания Meta* заключили соглашение, расширяющее возможности для артистов на платформе Meta*, впервые включая WhatsApp, говорится в пресс-релизе на сайте Universal Music.
"Meta* и Universal Music Group (UMG)... сегодня объявили о расширении многолетнего соглашения, которое будет способствовать дальнейшему развитию творческих и коммерческих возможностей для артистов UMG и авторов песен Universal Music Publishing Group (UMPG) в глобальной сети платформ Meta* и, впервые, WhatsApp", — указано в релизе.
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В пресс-релизе сообщается, что новое соглашение открывает дополнительные возможности для монетизации артистов и авторов песен лейбла Universal Music благодаря коротким видео. Кроме того, компании планируют лицензировать музыку для WhatsApp. Также в релизе подчеркивается, что в рамках этого соглашения компании продолжат совместную работу по борьбе с контентом, созданным искусственным интеллектом без разрешения.
Ранее Universal Music вернул своим исполнителям доступ к TikTok после подписания нового лицензионного соглашения. В нем предусматриваются улучшенные условия для артистов: пересмотренные условия монетизации, новые возможности для продвижения их записей, а также передовые защитные меры в отношении применения искусственного интеллекта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская