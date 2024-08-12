https://1prime.ru/20240812/muzyka-850836616.html

В мессенджере WhatsApp впервые появится музыка

В мессенджере WhatsApp впервые появится музыка - 12.08.2024, ПРАЙМ

В мессенджере WhatsApp впервые появится музыка

Медиахолдинг Universal Music Group (UMG) и компания Meta* заключили соглашение, расширяющее возможности для артистов на платформе Meta*, впервые включая... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T18:33+0300

2024-08-12T18:33+0300

2024-08-12T18:54+0300

экономика

музыка

meta

whatsapp

https://cdnn.1prime.ru/img/83261/57/832615784_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_4c9f8276f17c3882725a643bc5de6925.jpg

МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Медиахолдинг Universal Music Group (UMG) и компания Meta* заключили соглашение, расширяющее возможности для артистов на платформе Meta*, впервые включая WhatsApp, говорится в пресс-релизе на сайте Universal Music. "Meta* и Universal Music Group (UMG)... сегодня объявили о расширении многолетнего соглашения, которое будет способствовать дальнейшему развитию творческих и коммерческих возможностей для артистов UMG и авторов песен Universal Music Publishing Group (UMPG) в глобальной сети платформ Meta* и, впервые, WhatsApp", — указано в релизе. В пресс-релизе сообщается, что новое соглашение открывает дополнительные возможности для монетизации артистов и авторов песен лейбла Universal Music благодаря коротким видео. Кроме того, компании планируют лицензировать музыку для WhatsApp. Также в релизе подчеркивается, что в рамках этого соглашения компании продолжат совместную работу по борьбе с контентом, созданным искусственным интеллектом без разрешения.Ранее Universal Music вернул своим исполнителям доступ к TikTok после подписания нового лицензионного соглашения. В нем предусматриваются улучшенные условия для артистов: пересмотренные условия монетизации, новые возможности для продвижения их записей, а также передовые защитные меры в отношении применения искусственного интеллекта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240619/yandeks-849298152.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

музыка, meta, whatsapp