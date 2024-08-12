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СМИ узнало о сокращении российскими нефтяникиами ввода новых скважин - 12.08.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнало о сокращении российскими нефтяникиами ввода новых скважин
СМИ узнало о сокращении российскими нефтяникиами ввода новых скважин - 12.08.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о сокращении российскими нефтяникиами ввода новых скважин
Российские нефтяники за первую половину 2024 года ввели в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, тем самым сократив их число на 12 процентов в сравнении с... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:32+0300
2024-08-12T13:32+0300
россия
добыча нефти
опек
энергетика
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российские нефтяники за первую половину 2024 года ввели в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, тем самым сократив их число на 12 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание "Ведомости".Газета пишет, что снижение количества скважин в июне оказалось еще более существенным, достигнув 29 процентов. В то же время объемы бурения в целом несильно уменьшились в сравнении с 2023 годом.Сбеседник издания, аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман рассказал, что подобная динамика, вероятно, обусловлена сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и дополнительных добровольных обязательств России.
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россия, добыча нефти, опек
РОССИЯ, добыча нефти, ОПЕК, Энергетика
13:32 12.08.2024
 
СМИ узнало о сокращении российскими нефтяникиами ввода новых скважин

"Ведомости": ввод новых нефтяных скважин в 2024 году сократился в России на 12 %

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российские нефтяники за первую половину 2024 года ввели в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, тем самым сократив их число на 12 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание "Ведомости".
Газета пишет, что снижение количества скважин в июне оказалось еще более существенным, достигнув 29 процентов. В то же время объемы бурения в целом несильно уменьшились в сравнении с 2023 годом.
Сбеседник издания, аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман рассказал, что подобная динамика, вероятно, обусловлена сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и дополнительных добровольных обязательств России.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
Россия в июле превысила цель по добыче нефти в рамках ОПЕК+
9 августа, 14:49
 
ЭнергетикаРОССИЯдобыча нефтиОПЕК
 
 
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