https://1prime.ru/20240812/neft-850823565.html

СМИ узнало о сокращении российскими нефтяникиами ввода новых скважин

СМИ узнало о сокращении российскими нефтяникиами ввода новых скважин - 12.08.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало о сокращении российскими нефтяникиами ввода новых скважин

Российские нефтяники за первую половину 2024 года ввели в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, тем самым сократив их число на 12 процентов в сравнении с... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:32+0300

2024-08-12T13:32+0300

2024-08-12T13:32+0300

россия

добыча нефти

опек

энергетика

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российские нефтяники за первую половину 2024 года ввели в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, тем самым сократив их число на 12 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает издание "Ведомости".Газета пишет, что снижение количества скважин в июне оказалось еще более существенным, достигнув 29 процентов. В то же время объемы бурения в целом несильно уменьшились в сравнении с 2023 годом.Сбеседник издания, аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман рассказал, что подобная динамика, вероятно, обусловлена сокращением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и дополнительных добровольных обязательств России.

https://1prime.ru/20240809/neft-850774315.html

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россия, добыча нефти, опек