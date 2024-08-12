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Россия и Центральная Азия в июне увеличили нефтеэкспорт, сообщили в ОПЕК - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Россия и Центральная Азия в июне увеличили нефтеэкспорт, сообщили в ОПЕК
Россия и Центральная Азия в июне увеличили нефтеэкспорт, сообщили в ОПЕК - 12.08.2024, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия в июне увеличили нефтеэкспорт, сообщили в ОПЕК
Россия и Центральная Азия в июне увеличили объем экспорта нефти на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, до 6,5 миллиона баррелей в сутки, такая... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:53+0300
2024-08-12T13:53+0300
энергетика
опек
россия
центральная азия
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в июне увеличили объем экспорта нефти на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, до 6,5 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта сырой нефти из России и Центральной Азии в июне вырос на 0,2 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 3% по сравнению с прошлым месяцем, в среднем до 6,5 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем 2023 года поставки снизились на 96 тысяч баррелей в сутки, или на 1%. При этом экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июне показал снижение на 191 тысячу баррелей в сутки в месячном выражении, или на 8%, до 2,2 миллиона баррелей в сутки. А по сравнению с 2023 годом поставки сократились на 224 тысячи баррелей в сутки, или на 9%. ОПЕК также сообщает, что Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. Однако в июне ее доля в импорте КНР составила 18%, снизившись с 19% месяцем ранее. При этом РФ в июне увеличила долю в индийских закупках нефти с 41% до 45%.
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опек, россия, центральная азия
Энергетика, ОПЕК, РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
13:53 12.08.2024
 
Россия и Центральная Азия в июне увеличили нефтеэкспорт, сообщили в ОПЕК

ОПЕК: Россия и Центральная Азия в июне увеличили нефтеэкспорт до 6,5 млн б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в июне увеличили объем экспорта нефти на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, до 6,5 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта сырой нефти из России и Центральной Азии в июне вырос на 0,2 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 3% по сравнению с прошлым месяцем, в среднем до 6,5 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.
Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем 2023 года поставки снизились на 96 тысяч баррелей в сутки, или на 1%.
При этом экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июне показал снижение на 191 тысячу баррелей в сутки в месячном выражении, или на 8%, до 2,2 миллиона баррелей в сутки. А по сравнению с 2023 годом поставки сократились на 224 тысячи баррелей в сутки, или на 9%.
ОПЕК также сообщает, что Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. Однако в июне ее доля в импорте КНР составила 18%, снизившись с 19% месяцем ранее. При этом РФ в июне увеличила долю в индийских закупках нефти с 41% до 45%.
 
ЭнергетикаОПЕКРОССИЯЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
 
 
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