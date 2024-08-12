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Россия и Центральная Азия в июне увеличили нефтеэкспорт, сообщили в ОПЕК

Россия и Центральная Азия в июне увеличили нефтеэкспорт, сообщили в ОПЕК - 12.08.2024, ПРАЙМ

Россия и Центральная Азия в июне увеличили нефтеэкспорт, сообщили в ОПЕК

Россия и Центральная Азия в июне увеличили объем экспорта нефти на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, до 6,5 миллиона баррелей в сутки, такая... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:53+0300

2024-08-12T13:53+0300

2024-08-12T13:53+0300

энергетика

опек

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центральная азия

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в июне увеличили объем экспорта нефти на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем, до 6,5 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта сырой нефти из России и Центральной Азии в июне вырос на 0,2 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 3% по сравнению с прошлым месяцем, в среднем до 6,5 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем 2023 года поставки снизились на 96 тысяч баррелей в сутки, или на 1%. При этом экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июне показал снижение на 191 тысячу баррелей в сутки в месячном выражении, или на 8%, до 2,2 миллиона баррелей в сутки. А по сравнению с 2023 годом поставки сократились на 224 тысячи баррелей в сутки, или на 9%. ОПЕК также сообщает, что Россия остается главным поставщиком нефти в Китай. Однако в июне ее доля в импорте КНР составила 18%, снизившись с 19% месяцем ранее. При этом РФ в июне увеличила долю в индийских закупках нефти с 41% до 45%.

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опек, россия, центральная азия