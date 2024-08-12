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В ОПЕК сравнили нефтедобычу стран в июле с размером квот ОПЕК+

В ОПЕК сравнили нефтедобычу стран в июле с размером квот ОПЕК+ - 12.08.2024, ПРАЙМ

В ОПЕК сравнили нефтедобычу стран в июле с размером квот ОПЕК+

Добыча нефти ОПЕК в июле выросла на 185 тысяч баррелей в сутки к уровню июня в основном за счет Саудовской Аравии, Ирака и Ирана - до 26,75 миллиона баррелей;... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:58+0300

2024-08-12T13:58+0300

2024-08-12T13:59+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в июле выросла на 185 тысяч баррелей в сутки к уровню июня в основном за счет Саудовской Аравии, Ирака и Ирана - до 26,75 миллиона баррелей; при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше установленных квот на 2,39 миллиона баррелей в сутки, следует из данных августовского доклада ОПЕК. "По данным вторичных источников, общий объем добычи нефти ОПЕК в июле 2024 года составил в среднем 26,75 миллиона баррелей в сутки, что на 185 тысяч баррелей больше по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, Ираке и Иране, в то время как добыча в Ливии снизилась", - говорится в докладе. Фактическая добыча стран организации, участвующих в соглашении ОПЕК+, составила 21,45 миллиона баррелей в сутки при целевых 23,84 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК, имеющие квоты, сокращали добычу на 2,39 миллиона баррелей в сутки сверх разрешенных уровней. Однако этот предел не учитывает добровольные сокращения ряда стран ОПЕК+. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Ирак (входит в ОПЕК), Россия и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти. Так, в конце июля ОПЕК сообщила о получении планов компенсаций перепроизводства за первое полугодие от Ирака, Казахстана и России суммарно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, страны пообещали компенсировать перепроизводство до октября 2025 года. В июле Казахстан и Ирак уже должны были сократить добычу на 18 и 70 тысяч баррелей в сутки соответственно относительно их целевого уровня. РФ присоединится к ним только в октябре.

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мир, опек, нефтедобыча, сделка опек+