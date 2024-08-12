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Пушков высмеял церемонию закрытия Олимпийских игр - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Пушков высмеял церемонию закрытия Олимпийских игр
Пушков высмеял церемонию закрытия Олимпийских игр - 12.08.2024, ПРАЙМ
Пушков высмеял церемонию закрытия Олимпийских игр
Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже сохранила скандальную стилистику, с которой они открывались, подчеркнул глава комиссии Совета Федерации по... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T14:06+0300
2024-08-12T14:08+0300
россия
франция
олимпийские игры
алексей пушков
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже сохранила скандальную стилистику, с которой они открывались, подчеркнул глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Авторы церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже обещали сошествие "Сына зари". Оно и спустилось - то ли насекомое, то ли демон, скорее второе, но точно не человек. Смысловая стилистика скандального открытия была сохранена", - написал сенатор.Церемония открытия Олимпийских игр в Париже запомнилась некоторыми казусными моментами. Например, олимпийский флаг у Эйфелевой башни оказался повешен на флагшток вверх ногами. Кроме того, дикторы на стадионе ошибочно объявили атлетов из Южной Кореи представителями КНДР. Из-за плохой видимости зрители начали покидать трибуны еще до начала представления. Те, кто остался, были вынуждены наблюдать за происходящим под проливным дождём.Как, в свою очередь, высказалась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, эта церемония стала примером укрепившейся в Европе тенденции "раздувание шумного уродства".
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россия, франция, олимпийские игры, алексей пушков
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Олимпийские игры, Алексей Пушков
14:06 12.08.2024 (обновлено: 14:08 12.08.2024)
 
Пушков высмеял церемонию закрытия Олимпийских игр

Пушков: церемония закрытия Игр в Париже сохранила скандальную стилистику

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже сохранила скандальную стилистику, с которой они открывались, подчеркнул глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Авторы церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже обещали сошествие "Сына зари". Оно и спустилось - то ли насекомое, то ли демон, скорее второе, но точно не человек. Смысловая стилистика скандального открытия была сохранена", - написал сенатор.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже запомнилась некоторыми казусными моментами. Например, олимпийский флаг у Эйфелевой башни оказался повешен на флагшток вверх ногами. Кроме того, дикторы на стадионе ошибочно объявили атлетов из Южной Кореи представителями КНДР. Из-за плохой видимости зрители начали покидать трибуны еще до начала представления. Те, кто остался, были вынуждены наблюдать за происходящим под проливным дождём.
Как, в свою очередь, высказалась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, эта церемония стала примером укрепившейся в Европе тенденции "раздувание шумного уродства".
МОК - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
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РОССИЯФРАНЦИЯОлимпийские игрыАлексей Пушков
 
 
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