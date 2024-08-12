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ОПЕК понизила прогноз добычи нефти в США
ОПЕК понизила прогноз добычи нефти в США - 12.08.2024, ПРАЙМ
ОПЕК понизила прогноз добычи нефти в США
ОПЕК немного – на 30 тысяч баррелей в сутки – понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ожидает ее на уровне 13,2 миллиона баррелей в... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:51+0300
2024-08-12T13:51+0300
2024-08-12T13:51+0300
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добыча нефти
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. ОПЕК немного – на 30 тысяч баррелей в сутки – понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ожидает ее на уровне 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского доклада организации. В июле ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,23 миллиона баррелей в сутки, а в мае и июне – 13,22 миллиона баррелей в сутки. В соответствии с июльским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,27 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,2 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет до среднего уровня в 13,49 миллиона баррелей в сутки.
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сша, опек, добыча нефти
ОПЕК понизила прогноз добычи нефти в США
ОПЕК понизила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году до 13,2 миллиона б/с
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. ОПЕК немного – на 30 тысяч баррелей в сутки – понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ожидает ее на уровне 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского доклада организации.
В июле ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,23 миллиона баррелей в сутки, а в мае и июне – 13,22 миллиона баррелей в сутки.
В соответствии с июльским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,27 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,2 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет до среднего уровня в 13,49 миллиона баррелей в сутки.