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В ОПЕК оценили динамику нефтедобычи в июле

В ОПЕК оценили динамику нефтедобычи в июле - 12.08.2024, ПРАЙМ

В ОПЕК оценили динамику нефтедобычи в июле

Добыча нефти ОПЕК+ в июле выросла на 117 тысяч баррелей в сутки к июню - до 40,91 миллиона баррелей в сутки, при этом страны - участницы нефтяной сделки... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:53+0300

2024-08-12T13:53+0300

2024-08-12T13:53+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в июле выросла на 117 тысяч баррелей в сутки к июню - до 40,91 миллиона баррелей в сутки, при этом страны - участницы нефтяной сделки добывали с учетом добровольных сокращений и плана компенсаций перепроизводства на 84 тысячи баррелей в сутки больше, чем договорились, следует из данных июльского доклада ОПЕК. Согласно материалам организации, в июне добыча ОПЕК+ составила 40,79 миллиона баррелей в сутки, а в июле - 40,907 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, рост добычи составил 117 тысяч баррелей в сутки. При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, не считая добровольных ограничений, а с их учетом, а также в соответствии с планами по компенсации перепроизводства Ирака и Казахстана - на 6,807 миллиона баррелей в сутки. По факту же сокращение составило 6,723 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 84 тысячи баррелей в сутки больше, чем установленные для них целевые уровни. Сильнее всего на сокращение повлияли Россия и Казахстан. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия, Ирак и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти. Так, в конце июля ОПЕК сообщила о получении планов компенсаций перепроизводства за первое полугодие от Ирака, Казахстана и России суммарно на 2,3 миллиона баррелей в сутки, страны пообещали компенсировать перепроизводство до октября 2025 года. В июле Казахстан и Ирак уже должны были сократить добычу на 18 и 70 тысяч баррелей в сутки соответственно относительно их целевого уровня. РФ присоединится к ним только в октябре.

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мир, опек, нефтедобыча