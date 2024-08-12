Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Действие ОСАГО расширят на Белоруссию, заявил Мишустин - 12.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240812/osago-850823243.html
Действие ОСАГО расширят на Белоруссию, заявил Мишустин
Действие ОСАГО расширят на Белоруссию, заявил Мишустин - 12.08.2024, ПРАЙМ
Действие ОСАГО расширят на Белоруссию, заявил Мишустин
Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:23+0300
2024-08-12T13:36+0300
экономика
россия
белоруссия
осаго
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополнительную страховку – компенсации при дорожных происшествиях будут включаться в существующую страховку", - сказал Мишустин.Сохранится и возможность использовать электронный документ. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года, отметил премьер."Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей", – подчеркнул Мишустин.
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3657a8b411a7e5e6245077a3b4c0a191.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, осаго
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ОСАГО
13:23 12.08.2024 (обновлено: 13:36 12.08.2024)
 
Действие ОСАГО расширят на Белоруссию, заявил Мишустин

Мишустин: кабмин составил проект, который расширит действие ОСАГО на Белоруссию

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополнительную страховку – компенсации при дорожных происшествиях будут включаться в существующую страховку", - сказал Мишустин.
Сохранится и возможность использовать электронный документ. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года, отметил премьер.
"Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей", – подчеркнул Мишустин.
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯОСАГО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала