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Действие ОСАГО расширят на Белоруссию, заявил Мишустин

Действие ОСАГО расширят на Белоруссию, заявил Мишустин - 12.08.2024, ПРАЙМ

Действие ОСАГО расширят на Белоруссию, заявил Мишустин

Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:23+0300

2024-08-12T13:23+0300

2024-08-12T13:36+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило законопроект, который позволит расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии. Тогда им не потребуется платить за дополнительную страховку – компенсации при дорожных происшествиях будут включаться в существующую страховку", - сказал Мишустин.Сохранится и возможность использовать электронный документ. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года, отметил премьер."Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей", – подчеркнул Мишустин.

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