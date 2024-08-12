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В Перу задержали украинца по подозрению в убийстве россиянки
В Перу задержали украинца по подозрению в убийстве россиянки - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Перу задержали украинца по подозрению в убийстве россиянки
В Перу задержан гражданин Украины по подозрению в убийстве россиянки в городе Юримагуас местного региона Лорето. Об этом сообщил Верховный суд республики. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T08:27+0300
2024-08-12T08:27+0300
2024-08-12T08:27+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В Перу задержан гражданин Украины по подозрению в убийстве россиянки в городе Юримагуас местного региона Лорето. Об этом сообщил Верховный суд республики.Уточняется, что подозреваемому Ивану Кузьмину могут назначить меру пресечения в виде предварительного заключения сроком до девяти месяцев. Заседание пройдет в понедельник утром. После заседания обвиняемого переведут в больницу. "Верховный суд ... проведет слушание о предварительном заключении сроком на девять месяцев в отношении украинца, который, предположительно, убил и расчленил гражданку России", - говорится в сообщении судебной инстанции.."Обвиняемый находится под следствием за ... убийство гражданки России Людмилы Лазаренко", - уточняет суд.Перуанское радио RPP передает, что инцидент произошел 8 августа. Полиция задержала Кузьмина после того, как он "зарезал гражданку РФ". Перед этим они оба якобы приняли наркотики. Как утверждают свидетели, во время ареста подозреваемый находился в агрессивном состоянии, поэтому соседи и рабочие "связали его до прибытия полицейских".
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перу, криминал, россия, украина
Происшествия, ПЕРУ, Криминал, РОССИЯ, УКРАИНА
В Перу задержали украинца по подозрению в убийстве россиянки
В Перу гражданин Украины обвиняется в убийстве россиянки и расчленении ее тела
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В Перу задержан гражданин Украины по подозрению в убийстве россиянки в городе Юримагуас местного региона Лорето. Об этом сообщил Верховный суд республики.
Уточняется, что подозреваемому Ивану Кузьмину могут назначить меру пресечения в виде предварительного заключения сроком до девяти месяцев. Заседание пройдет в понедельник утром. После заседания обвиняемого переведут в больницу.
"Верховный суд ... проведет слушание о предварительном заключении сроком на девять месяцев в отношении украинца, который, предположительно, убил и расчленил гражданку России", - говорится в сообщении судебной инстанции.
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."Обвиняемый находится под следствием за ... убийство гражданки России Людмилы Лазаренко", - уточняет суд.
Перуанское радио RPP передает, что инцидент произошел 8 августа. Полиция задержала Кузьмина после того, как он "зарезал гражданку РФ". Перед этим они оба якобы приняли наркотики. Как утверждают свидетели, во время ареста подозреваемый находился в агрессивном состоянии, поэтому соседи и рабочие "связали его до прибытия полицейских".