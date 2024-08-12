Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Перу задержали украинца по подозрению в убийстве россиянки - 12.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240812/peru-850813578.html
В Перу задержали украинца по подозрению в убийстве россиянки
В Перу задержали украинца по подозрению в убийстве россиянки - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Перу задержали украинца по подозрению в убийстве россиянки
В Перу задержан гражданин Украины по подозрению в убийстве россиянки в городе Юримагуас местного региона Лорето. Об этом сообщил Верховный суд республики. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T08:27+0300
2024-08-12T08:27+0300
происшествия
перу
криминал
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82684/70/826847041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_7e8ec92b8f124554b85905cf41033416.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В Перу задержан гражданин Украины по подозрению в убийстве россиянки в городе Юримагуас местного региона Лорето. Об этом сообщил Верховный суд республики.Уточняется, что подозреваемому Ивану Кузьмину могут назначить меру пресечения в виде предварительного заключения сроком до девяти месяцев. Заседание пройдет в понедельник утром. После заседания обвиняемого переведут в больницу. "Верховный суд ... проведет слушание о предварительном заключении сроком на девять месяцев в отношении украинца, который, предположительно, убил и расчленил гражданку России", - говорится в сообщении судебной инстанции.."Обвиняемый находится под следствием за ... убийство гражданки России Людмилы Лазаренко", - уточняет суд.Перуанское радио RPP передает, что инцидент произошел 8 августа. Полиция задержала Кузьмина после того, как он "зарезал гражданку РФ". Перед этим они оба якобы приняли наркотики. Как утверждают свидетели, во время ареста подозреваемый находился в агрессивном состоянии, поэтому соседи и рабочие "связали его до прибытия полицейских".
https://1prime.ru/20240619/sud-849281374.html
перу
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82684/70/826847041_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_02b7b3596be8ee3a4716b97f171b3132.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
перу, криминал, россия, украина
Происшествия, ПЕРУ, Криминал, РОССИЯ, УКРАИНА
08:27 12.08.2024
 
В Перу задержали украинца по подозрению в убийстве россиянки

В Перу гражданин Украины обвиняется в убийстве россиянки и расчленении ее тела

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В Перу задержан гражданин Украины по подозрению в убийстве россиянки в городе Юримагуас местного региона Лорето. Об этом сообщил Верховный суд республики.
Уточняется, что подозреваемому Ивану Кузьмину могут назначить меру пресечения в виде предварительного заключения сроком до девяти месяцев. Заседание пройдет в понедельник утром. После заседания обвиняемого переведут в больницу.
"Верховный суд ... проведет слушание о предварительном заключении сроком на девять месяцев в отношении украинца, который, предположительно, убил и расчленил гражданку России", - говорится в сообщении судебной инстанции.
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Суд во Владивостоке признал американца Блэка виновным в угрозе убийством
19 июня, 06:20
."Обвиняемый находится под следствием за ... убийство гражданки России Людмилы Лазаренко", - уточняет суд.
Перуанское радио RPP передает, что инцидент произошел 8 августа. Полиция задержала Кузьмина после того, как он "зарезал гражданку РФ". Перед этим они оба якобы приняли наркотики. Как утверждают свидетели, во время ареста подозреваемый находился в агрессивном состоянии, поэтому соседи и рабочие "связали его до прибытия полицейских".
 
ПроисшествияПЕРУКриминалРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала