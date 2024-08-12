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Польша пытается найти русский след в пожаре в ТЦ в Варшаве, пишут СМИ

Польша пытается найти русский след в пожаре в ТЦ в Варшаве, пишут СМИ - 12.08.2024, ПРАЙМ

Польша пытается найти русский след в пожаре в ТЦ в Варшаве, пишут СМИ

Польша хочет обвинить Россию в пожаре в торговом центре в Варшаве, пишет Польское телевидение. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T14:16+0300

2024-08-12T14:16+0300

2024-08-12T14:16+0300

россия

польша

пожар

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ВАРШАВА, 12 авг - ПРАЙМ. Польша хочет обвинить Россию в пожаре в торговом центре в Варшаве, пишет Польское телевидение.Отмечается, что польская прокуратура уже "взяла след" фигурантов преступления, которыми, по убеждению следствия, являются сотрудники российских специальных служб. Ранее весной текущего года в торговом центре на Марывильской улице в польской столице произошел крупный пожар. Сообщалось, что, кроме здания ТЦ, сгорел автобусный парк, повреждения получили школа и школа пожарных. Более того, крупные возгорания наблюдались на оружейном заводе и на свалке химических отходов.

польша

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россия, польша, пожар