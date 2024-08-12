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Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector
Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector - 12.08.2024, ПРАЙМ
Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector
Китайское судно "NewNew Polar Bear" случайно повредило газопровод Balticconnector в Балтийском море в октябре 2023 года во время шторма, говорится в материале... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T14:51+0300
2024-08-12T14:51+0300
энергетика
китай
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китайское судно "NewNew Polar Bear" случайно повредило газопровод Balticconnector в Балтийском море в октябре 2023 года во время шторма, говорится в материале издания South China Morning Post."В докладе на китайском языке говорится, что авария произошла в результате сильного шторма", - сказано в материале.В издании заметили, что китайские власти провели внутреннее расследование и сообщили о его результатах европейским властям, признав, что судно повредило газопровод, объяснив это "несчастным случаем", вызванным сильным штормом.Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи.В апреле 2024 года газопровод был вновь введен в эксплуатацию.
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китай
Энергетика, КИТАЙ
14:51 12.08.2024
 
Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector

SCMP: в КНР заявили, что газопровод на Балтике в 2023 году повредили случайно

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Александр Штоль
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китайское судно "NewNew Polar Bear" случайно повредило газопровод Balticconnector в Балтийском море в октябре 2023 года во время шторма, говорится в материале издания South China Morning Post.
"В докладе на китайском языке говорится, что авария произошла в результате сильного шторма", - сказано в материале.
В издании заметили, что китайские власти провели внутреннее расследование и сообщили о его результатах европейским властям, признав, что судно повредило газопровод, объяснив это "несчастным случаем", вызванным сильным штормом.
Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи.
В апреле 2024 года газопровод был вновь введен в эксплуатацию.
Balticconnector - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Ремонт поврежденного газопровода Balticconnector завершен, сообщил оператор
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ЭнергетикаКИТАЙ
 
 
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