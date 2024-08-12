https://1prime.ru/20240812/povrezhdenie-850826646.html
Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector
Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector - 12.08.2024, ПРАЙМ
Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector
Китайское судно "NewNew Polar Bear" случайно повредило газопровод Balticconnector в Балтийском море в октябре 2023 года во время шторма, говорится в материале... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T14:51+0300
2024-08-12T14:51+0300
2024-08-12T14:51+0300
энергетика
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_6fe6b29c2204895d0e573504db603ad6.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китайское судно "NewNew Polar Bear" случайно повредило газопровод Balticconnector в Балтийском море в октябре 2023 года во время шторма, говорится в материале издания South China Morning Post."В докладе на китайском языке говорится, что авария произошла в результате сильного шторма", - сказано в материале.В издании заметили, что китайские власти провели внутреннее расследование и сообщили о его результатах европейским властям, признав, что судно повредило газопровод, объяснив это "несчастным случаем", вызванным сильным штормом.Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи.В апреле 2024 года газопровод был вновь введен в эксплуатацию.
https://1prime.ru/20240404/balticconnector-847083503.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_481cf50b0ccd0420c2092791cd84ecc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector
SCMP: в КНР заявили, что газопровод на Балтике в 2023 году повредили случайно
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
Китайское судно "NewNew Polar Bear" случайно повредило газопровод Balticconnector в Балтийском море в октябре 2023 года во время шторма, говорится
в материале издания South China Morning Post.
"В докладе на китайском языке говорится, что авария произошла в результате сильного шторма", - сказано в материале.
В издании заметили, что китайские власти провели внутреннее расследование и сообщили о его результатах европейским властям, признав, что судно повредило газопровод, объяснив это "несчастным случаем", вызванным сильным штормом.
Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи.
В апреле 2024 года газопровод был вновь введен в эксплуатацию.
Ремонт поврежденного газопровода Balticconnector завершен, сообщил оператор