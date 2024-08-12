https://1prime.ru/20240812/povrezhdenie-850826646.html

Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector

Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector - 12.08.2024, ПРАЙМ

Несчастный случай: в Китае объяснили аварию на газопроводе Balticconnector

Китайское судно "NewNew Polar Bear" случайно повредило газопровод Balticconnector в Балтийском море в октябре 2023 года во время шторма, говорится в материале... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T14:51+0300

2024-08-12T14:51+0300

2024-08-12T14:51+0300

энергетика

китай

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Китайское судно "NewNew Polar Bear" случайно повредило газопровод Balticconnector в Балтийском море в октябре 2023 года во время шторма, говорится в материале издания South China Morning Post."В докладе на китайском языке говорится, что авария произошла в результате сильного шторма", - сказано в материале.В издании заметили, что китайские власти провели внутреннее расследование и сообщили о его результатах европейским властям, признав, что судно повредило газопровод, объяснив это "несчастным случаем", вызванным сильным штормом.Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября после того, как оператор газопровода Gasgrid обнаружил утечку. Впоследствии выяснилось, что причиной стало внешнее воздействие. Вместе с трубой пострадали и два кабеля связи.В апреле 2024 года газопровод был вновь введен в эксплуатацию.

https://1prime.ru/20240404/balticconnector-847083503.html

китай

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китай