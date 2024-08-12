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Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА - 12.08.2024, ПРАЙМ
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА
Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов беспилотников. Об этом агентству РИА Новости сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T09:06+0300
2024-08-12T09:06+0300
происшествия
россия
ущерб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - ПРАЙМ. Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов беспилотников. Об этом агентству РИА Новости сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Градирня выгорела изнутри. Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба" , - отметила представитель станции.Яшина также добавила, что ночью новых попыток атак не было зафиксировано.Кроме того, пресс-служба ЗАЭС отметила, что пожар не повлиял на работу станции, все шесть энергоблоков работают по режиму "холодного останова". Нарушений безопасности и радиационных утечек не зафиксировано.Генеральный директор МАГАТЭ в свою очередь заявил, что угроза ядерной безопасности не наблюдается.
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россия, ущерб
Происшествия, РОССИЯ, ущерб
09:06 12.08.2024
 
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА

Яшина: градирня Запорожской АЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - ПРАЙМ. Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов беспилотников. Об этом агентству РИА Новости сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Градирня выгорела изнутри. Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба" , - отметила представитель станции.
Яшина также добавила, что ночью новых попыток атак не было зафиксировано.
Кроме того, пресс-служба ЗАЭС отметила, что пожар не повлиял на работу станции, все шесть энергоблоков работают по режиму "холодного останова". Нарушений безопасности и радиационных утечек не зафиксировано.
Генеральный директор МАГАТЭ в свою очередь заявил, что угроза ядерной безопасности не наблюдается.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
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