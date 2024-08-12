https://1prime.ru/20240812/povrezhdeniya-850814618.html

Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА

Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА - 12.08.2024, ПРАЙМ

Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА

Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов беспилотников. Об этом агентству РИА Новости сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T09:06+0300

2024-08-12T09:06+0300

2024-08-12T09:06+0300

происшествия

россия

ущерб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - ПРАЙМ. Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов беспилотников. Об этом агентству РИА Новости сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Градирня выгорела изнутри. Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба" , - отметила представитель станции.Яшина также добавила, что ночью новых попыток атак не было зафиксировано.Кроме того, пресс-служба ЗАЭС отметила, что пожар не повлиял на работу станции, все шесть энергоблоков работают по режиму "холодного останова". Нарушений безопасности и радиационных утечек не зафиксировано.Генеральный директор МАГАТЭ в свою очередь заявил, что угроза ядерной безопасности не наблюдается.

https://1prime.ru/20240812/krym-850814499.html

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россия, ущерб