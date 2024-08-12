https://1prime.ru/20240812/povrezhdeniya-850814618.html
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА - 12.08.2024, ПРАЙМ
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА
Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов беспилотников. Об этом агентству РИА Новости сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T09:06+0300
2024-08-12T09:06+0300
2024-08-12T09:06+0300
происшествия
россия
ущерб
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - ПРАЙМ. Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов беспилотников. Об этом агентству РИА Новости сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина."Градирня выгорела изнутри. Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба" , - отметила представитель станции.Яшина также добавила, что ночью новых попыток атак не было зафиксировано.Кроме того, пресс-служба ЗАЭС отметила, что пожар не повлиял на работу станции, все шесть энергоблоков работают по режиму "холодного останова". Нарушений безопасности и радиационных утечек не зафиксировано.Генеральный директор МАГАТЭ в свою очередь заявил, что угроза ядерной безопасности не наблюдается.
https://1prime.ru/20240812/krym-850814499.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b079bd38b7c032fa7f44c0b1e48b4beb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ущерб
Происшествия, РОССИЯ, ущерб
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА
Яшина: градирня Запорожской АЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - ПРАЙМ. Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов беспилотников. Об этом агентству РИА Новости сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Градирня выгорела изнутри. Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба" , - отметила представитель станции.
Яшина также добавила, что ночью новых попыток атак не было зафиксировано.
Кроме того, пресс-служба ЗАЭС отметила, что пожар не повлиял на работу станции, все шесть энергоблоков работают по режиму "холодного останова". Нарушений безопасности и радиационных утечек не зафиксировано.
Генеральный директор МАГАТЭ в свою очередь заявил, что угроза ядерной безопасности не наблюдается.
В Крыму сделали жесткое заявление из-за атаки ВСУ на ЗАЭС