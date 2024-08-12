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Подсчитано, сколько прибыли принесла РФ владельцу Leroy Merlin

Подсчитано, сколько прибыли принесла РФ владельцу Leroy Merlin - 12.08.2024, ПРАЙМ

Подсчитано, сколько прибыли принесла РФ владельцу Leroy Merlin

В 2023 году рынок России составил пятую часть продаж и четверть прибыли французской группы Adeo, владеющей сетью строительных гипермаркетов Leroy Merlin,... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T21:51+0300

2024-08-12T21:51+0300

2024-08-12T21:51+0300

экономика

россия

франция

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прибыль

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ПАРИЖ, 12 авг — ПРАЙМ. В 2023 году рынок России составил пятую часть продаж и четверть прибыли французской группы Adeo, владеющей сетью строительных гипермаркетов Leroy Merlin, сообщило издание Figaro со ссылкой на финансовую отчетность группы. Согласно отчетам, чистая прибыль от работы в России составила 287,4 миллиона евро, что равно четверти от общей прибыли Adeo за 2023 год, которая составила 1,143 миллиарда евро."Доход от деятельности бренда в стране, эквивалентный его товарообороту, в 2023 году составил 6,1 миллиарда евро, или 20% консолидированного товарооборота в 30,2 миллиарда", — пишет Figaro. В компании отметили "возобновление покупательной способности" в 2023 году и рост количества клиентов, "особенно в первом полугодии".В марте 2023 года компания Adeo объявила о намерении передать управление российским бизнесом местному менеджменту. В конце того же года 99,99% ООО "Леруа Мерлен Восток" перешли во владение Scenari Holding LP, зарегистрированному в ОАЭ. При этом АО "Груп АДЕО" принадлежит лишь 0,01% в этом предприятии. После смены названия юридического лица на "Ле Монлид", а затем и после ребрендинга, российский "Леруа Мерлен" стал называться "Лемана Про".

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россия, франция, leroy merlin, прибыль