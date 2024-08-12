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Приложение Ингосстрах банка стало недоступно в App Store - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Приложение Ингосстрах банка стало недоступно в App Store
Приложение Ингосстрах банка стало недоступно в App Store - 12.08.2024, ПРАЙМ
Приложение Ингосстрах банка стало недоступно в App Store
Приложение Ингосстрах банка стало недоступно для скачивания в App Store, магазине мобильных приложений компании Apple, банк советует не удалять уже... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T09:19+0300
2024-08-12T09:19+0300
экономика
россия
ингосстрах
банк
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Приложение Ингосстрах банка стало недоступно для скачивания в App Store, магазине мобильных приложений компании Apple, банк советует не удалять уже установленное, сообщает кредитная организация. "На данный момент скачивание и обновление приложения в App Store недоступно", - говорится в сообщении на сайте банка. "Советуем не удалять приложение, если оно у вас установлено. Вы можете пользоваться им, как обычно", - указывает кредитная организация. Ингосстрах банк (ранее банк "Союз") был основан в 1993 году как АКБ "Алина-Москва". В 1999 году название банка было изменено на АКБ "Ингосстрах-Союз", в 2003 году, после присоединения к нему трех банков: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений, объединенный банк получил наименование АКБ "Союз". В 2015 году наименование банка было изменено на банк "Союз". В 2023 году переименован в АО "Ингосстрах банк". Основной акционер - СПАО "Ингосстрах" (99,99% акций).
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россия, ингосстрах, банк
Экономика, РОССИЯ, Ингосстрах, банк
09:19 12.08.2024
 
Приложение Ингосстрах банка стало недоступно в App Store

Приложение Ингосстрах банка стало недоступно для скачивания в App Store

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченица школы №180 в Екатеринбурге
Ученица школы №180 в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Приложение Ингосстрах банка стало недоступно для скачивания в App Store, магазине мобильных приложений компании Apple, банк советует не удалять уже установленное, сообщает кредитная организация.
"На данный момент скачивание и обновление приложения в App Store недоступно", - говорится в сообщении на сайте банка.
"Советуем не удалять приложение, если оно у вас установлено. Вы можете пользоваться им, как обычно", - указывает кредитная организация.
Ингосстрах банк (ранее банк "Союз") был основан в 1993 году как АКБ "Алина-Москва".
В 1999 году название банка было изменено на АКБ "Ингосстрах-Союз", в 2003 году, после присоединения к нему трех банков: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений, объединенный банк получил наименование АКБ "Союз". В 2015 году наименование банка было изменено на банк "Союз". В 2023 году переименован в АО "Ингосстрах банк". Основной акционер - СПАО "Ингосстрах" (99,99% акций).
 
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