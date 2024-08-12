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Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты
Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты - 12.08.2024, ПРАЙМ
Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что на форуме "Армия-2024" Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключат... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T11:17+0300
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2024-08-12T11:17+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что на форуме "Армия-2024" Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключат выгодные контракты."Не сомневаюсь, что по итогам форума будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса России", - отметил глава государства.Он также подчеркнул, что программа форума направлена на целевую, профессиональную аудиторию. Заявление об этом президент сделал в рамках открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024".
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россия
Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты
Путин: по итогам форума "Армия" Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что на форуме "Армия-2024" Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключат выгодные контракты.
"Не сомневаюсь, что по итогам форума будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса России", - отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что программа форума направлена на целевую, профессиональную аудиторию. Заявление об этом президент сделал в рамках открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024".
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