https://1prime.ru/20240812/putin-850818706.html

Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты

Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты - 12.08.2024, ПРАЙМ

Путин выразил уверенность, что Минобороны и ОПК заключат выгодные контракты

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что на форуме "Армия-2024" Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключат... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T11:17+0300

2024-08-12T11:17+0300

2024-08-12T11:17+0300

вооружения

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850121113_0:149:2948:1807_1920x0_80_0_0_643cde1283cd96911ec9cb506f577eab.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что на форуме "Армия-2024" Минобороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса заключат выгодные контракты."Не сомневаюсь, что по итогам форума будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса России", - отметил глава государства.Он также подчеркнул, что программа форума направлена на целевую, профессиональную аудиторию. Заявление об этом президент сделал в рамках открытия Международного военно-технического форума "Армия-2024".

https://1prime.ru/20240812/vooruzheniya-850817772.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия