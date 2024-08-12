https://1prime.ru/20240812/putin-850828247.html

"Нет гарантий спокойствия": Путин оценил обстановку в Брянской области

"Нет гарантий спокойствия": Путин оценил обстановку в Брянской области - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Нет гарантий спокойствия": Путин оценил обстановку в Брянской области

Президент России Владимир Путин, комментируя относительно спокойную обстановку в Брянской области, заявил, что нет гарантий того, что это спокойствие будет... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:29+0300

2024-08-12T15:29+0300

2024-08-12T15:35+0300

россия

владимир путин

мчс

фсб

брянская область

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, комментируя относительно спокойную обстановку в Брянской области, заявил, что нет гарантий того, что это спокойствие будет длиться и дальше.12 августа состоялось оперативное совещание по ситуации в приграничных российских регионах с участием Владимира Путина и представителей силового блока."Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии", - подчеркнул российский лидер. В этой связи глава государства призвал силовые структуры быть максимально внимательными, а также решить с МЧС все вопросы и подготовиться к любому развитию событий в регионе.В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз доложил Путину, что в Брянской области уже готовы пункты временного размещения, рассчитанные на 1576 человек.

https://1prime.ru/20240811/putin-850803924.html

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россия, владимир путин, мчс, фсб, брянская область