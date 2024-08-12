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"Нет гарантий спокойствия": Путин оценил обстановку в Брянской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
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"Нет гарантий спокойствия": Путин оценил обстановку в Брянской области
"Нет гарантий спокойствия": Путин оценил обстановку в Брянской области - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Нет гарантий спокойствия": Путин оценил обстановку в Брянской области
Президент России Владимир Путин, комментируя относительно спокойную обстановку в Брянской области, заявил, что нет гарантий того, что это спокойствие будет... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:29+0300
2024-08-12T15:35+0300
россия
владимир путин
мчс
фсб
брянская область
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, комментируя относительно спокойную обстановку в Брянской области, заявил, что нет гарантий того, что это спокойствие будет длиться и дальше.12 августа состоялось оперативное совещание по ситуации в приграничных российских регионах с участием Владимира Путина и представителей силового блока."Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии", - подчеркнул российский лидер. В этой связи глава государства призвал силовые структуры быть максимально внимательными, а также решить с МЧС все вопросы и подготовиться к любому развитию событий в регионе.В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз доложил Путину, что в Брянской области уже готовы пункты временного размещения, рассчитанные на 1576 человек.
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россия, владимир путин, мчс, фсб, брянская область
РОССИЯ, Владимир Путин, МЧС, ФСБ, Брянская область
15:29 12.08.2024 (обновлено: 15:35 12.08.2024)
 
"Нет гарантий спокойствия": Путин оценил обстановку в Брянской области

Путин: спокойствие в Брянской области не гарантирует, что это сохранится

© POOL | Перейти в медиабанкПереговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© POOL
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, комментируя относительно спокойную обстановку в Брянской области, заявил, что нет гарантий того, что это спокойствие будет длиться и дальше.
12 августа состоялось оперативное совещание по ситуации в приграничных российских регионах с участием Владимира Путина и представителей силового блока.
"Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Я вас прошу самым внимательным образом к этому отнестись вместе с силовыми структурами, вместе со штабом, который создается по линии ФСБ России при поддержке Росгвардии", - подчеркнул российский лидер.
В этой связи глава государства призвал силовые структуры быть максимально внимательными, а также решить с МЧС все вопросы и подготовиться к любому развитию событий в регионе.
В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз доложил Путину, что в Брянской области уже готовы пункты временного размещения, рассчитанные на 1576 человек.
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РОССИЯВладимир ПутинМЧСФСББрянская область
 
 
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