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"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой - 12.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой
"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой
Несмотря на то, что проведение платежей из России в Китай усложнилось в связи с введением западных экономических санкций, некоторые региональные банки Китая не... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:14+0300
2024-08-12T16:14+0300
экономика
россия
санкции против рф
обход санкций
расчеты в нацвалютах
бартер
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что проведение платежей из России в Китай усложнилось в связи с введением западных экономических санкций, некоторые региональные банки Китая не прекратили работать с российскими партнерами. В отрасли нашли новые пути взаимодействия, рассказал председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов изданию НСН.В июле стало известно, что некоторые региональные китайские банки отказываются принимать платежи из России, однако сейчас ситуация еще сильнее ухудшилась. 98% банков Китая не принимают прямые транзакции в юанях."Частично проблема платежей существует. Но на текущий момент ряд региональных банков продолжает сотрудничать с Россией. Надо понимать, что уровень технологичности китайских небольших банков ниже, чем у российских финансовых учреждений, поэтому они могут не справляться с объемом тех поручений, которые к ним приходят. Поэтому, возможно, там некоторые платежи действительно проходят дольше", - пояснил эксперт.Он также подчеркнул, что ситуация остается сложной, но не безвыходной. "Из оставшихся схем расчетов - это также бартер, возможно, решения, основанные на цифровых финансовых активах, либо платежи через третьи страны", - дополнил Кузнецов.
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россия, санкции против рф, обход санкций, расчеты в нацвалютах, бартер
Экономика, РОССИЯ, санкции против РФ, обход санкций, расчеты в нацвалютах, бартер
16:14 12.08.2024
 
"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой

Кузнецов: для расчетов с Китаем остались бартер и платежи через третьи страны

© AFP / StringerБанковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© AFP / Stringer
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что проведение платежей из России в Китай усложнилось в связи с введением западных экономических санкций, некоторые региональные банки Китая не прекратили работать с российскими партнерами. В отрасли нашли новые пути взаимодействия, рассказал председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов изданию НСН.
В июле стало известно, что некоторые региональные китайские банки отказываются принимать платежи из России, однако сейчас ситуация еще сильнее ухудшилась. 98% банков Китая не принимают прямые транзакции в юанях.
"Частично проблема платежей существует. Но на текущий момент ряд региональных банков продолжает сотрудничать с Россией. Надо понимать, что уровень технологичности китайских небольших банков ниже, чем у российских финансовых учреждений, поэтому они могут не справляться с объемом тех поручений, которые к ним приходят. Поэтому, возможно, там некоторые платежи действительно проходят дольше", - пояснил эксперт.
Он также подчеркнул, что ситуация остается сложной, но не безвыходной. "Из оставшихся схем расчетов - это также бартер, возможно, решения, основанные на цифровых финансовых активах, либо платежи через третьи страны", - дополнил Кузнецов.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
Reuters: Россия импортировала рекордный объем наличной валюты
16:07
 
ЭкономикаРОССИЯсанкции против РФобход санкцийрасчеты в нацвалютахбартер
 
 
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