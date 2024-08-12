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"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой

"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой

Несмотря на то, что проведение платежей из России в Китай усложнилось в связи с введением западных экономических санкций, некоторые региональные банки Китая не... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T16:14+0300

2024-08-12T16:14+0300

2024-08-12T16:14+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что проведение платежей из России в Китай усложнилось в связи с введением западных экономических санкций, некоторые региональные банки Китая не прекратили работать с российскими партнерами. В отрасли нашли новые пути взаимодействия, рассказал председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов изданию НСН.В июле стало известно, что некоторые региональные китайские банки отказываются принимать платежи из России, однако сейчас ситуация еще сильнее ухудшилась. 98% банков Китая не принимают прямые транзакции в юанях."Частично проблема платежей существует. Но на текущий момент ряд региональных банков продолжает сотрудничать с Россией. Надо понимать, что уровень технологичности китайских небольших банков ниже, чем у российских финансовых учреждений, поэтому они могут не справляться с объемом тех поручений, которые к ним приходят. Поэтому, возможно, там некоторые платежи действительно проходят дольше", - пояснил эксперт.Он также подчеркнул, что ситуация остается сложной, но не безвыходной. "Из оставшихся схем расчетов - это также бартер, возможно, решения, основанные на цифровых финансовых активах, либо платежи через третьи страны", - дополнил Кузнецов.

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россия, санкции против рф, обход санкций, расчеты в нацвалютах, бартер