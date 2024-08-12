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Сервис рекламы Google решил полностью уйти из России

Сервис рекламы Google решил полностью уйти из России - 12.08.2024, ПРАЙМ

Сервис рекламы Google решил полностью уйти из России

Сервис контекстной рекламы Google AdSense принял решение о прекращении деятельности в России и деактивации всех учетных записей российских пользователей,... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T18:54+0300

2024-08-12T18:54+0300

2024-08-12T18:54+0300

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Сервис контекстной рекламы Google AdSense принял решение о прекращении деятельности в России и деактивации всех учетных записей российских пользователей, говорится в e-mail-рассылке от Google Payments, скриншот сообщения публикует 3DNews.В сообщении говорится, что все аккаунты, где страной местоположения указана Россия, будут деактивированы, монетизация таких аккаунтов также будет прекращена.Заработок за июль будет выплачен в августе, если на аккаунте не приостановлено получение платежей и если вы достигли порогов оплаты. В целом компания планирует произвести выплаты российским пользователям в течение 60 дней после того, как будет достигнут баланс.Решение об отключении аккаунтов в России означает, что российские пользователи больше не смогут пользоваться услугами Google AdSense и рекламы. Это касается блогеров, которые публикуют видео на YouTube: они не будут получать оплату за просмотры из других стран.В марте 2022 года Google прекратил показ рекламы российским пользователям и отключил монетизацию просмотров на YouTube для аудитории из России. Однако это не коснулось зрителей из других стран. Видеоблогеры отмечали, что потери будут "некритичными", просто доход от монетизации сократится в два раза.

https://1prime.ru/20240812/muzyka-850836616.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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