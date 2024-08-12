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Сервис рекламы Google решил полностью уйти из России
Сервис рекламы Google решил полностью уйти из России - 12.08.2024, ПРАЙМ
Сервис рекламы Google решил полностью уйти из России
Сервис контекстной рекламы Google AdSense принял решение о прекращении деятельности в России и деактивации всех учетных записей российских пользователей,... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T18:54+0300
2024-08-12T18:54+0300
2024-08-12T18:54+0300
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Сервис контекстной рекламы Google AdSense принял решение о прекращении деятельности в России и деактивации всех учетных записей российских пользователей, говорится в e-mail-рассылке от Google Payments, скриншот сообщения публикует 3DNews.В сообщении говорится, что все аккаунты, где страной местоположения указана Россия, будут деактивированы, монетизация таких аккаунтов также будет прекращена.Заработок за июль будет выплачен в августе, если на аккаунте не приостановлено получение платежей и если вы достигли порогов оплаты. В целом компания планирует произвести выплаты российским пользователям в течение 60 дней после того, как будет достигнут баланс.Решение об отключении аккаунтов в России означает, что российские пользователи больше не смогут пользоваться услугами Google AdSense и рекламы. Это касается блогеров, которые публикуют видео на YouTube: они не будут получать оплату за просмотры из других стран.В марте 2022 года Google прекратил показ рекламы российским пользователям и отключил монетизацию просмотров на YouTube для аудитории из России. Однако это не коснулось зрителей из других стран. Видеоблогеры отмечали, что потери будут "некритичными", просто доход от монетизации сократится в два раза.
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google, youtube, реклама
Экономика, Google, YouTube, реклама
Сервис рекламы Google решил полностью уйти из России
3DNews: сервис рекламы Google решил полностью уйти из России
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ.
Сервис контекстной рекламы Google AdSense принял решение о прекращении деятельности в России и деактивации всех учетных записей российских пользователей, говорится в e-mail-рассылке от Google Payments, скриншот сообщения публикует
3DNews.
В сообщении говорится, что все аккаунты, где страной местоположения указана Россия, будут деактивированы, монетизация таких аккаунтов также будет прекращена.
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Заработок за июль будет выплачен в августе, если на аккаунте не приостановлено получение платежей и если вы достигли порогов оплаты. В целом компания планирует произвести выплаты российским пользователям в течение 60 дней после того, как будет достигнут баланс.
Решение об отключении аккаунтов в России означает, что российские пользователи больше не смогут пользоваться услугами Google AdSense и рекламы. Это касается блогеров, которые публикуют видео на YouTube: они не будут получать оплату за просмотры из других стран.
В марте 2022 года Google прекратил показ рекламы российским пользователям и отключил монетизацию просмотров на YouTube для аудитории из России. Однако это не коснулось зрителей из других стран. Видеоблогеры отмечали, что потери будут "некритичными", просто доход от монетизации сократится в два раза.