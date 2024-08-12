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В России появился "Сурикат" для борьбы с мини-дронами
В России появился "Сурикат" для борьбы с мини-дронами - 12.08.2024, ПРАЙМ
В России появился "Сурикат" для борьбы с мини-дронами
"Ростех" разработал носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, сообщил в интервью | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T09:42+0300
2024-08-12T09:42+0300
2024-08-12T09:44+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Ростех" разработал носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Впервые покажем новейшую разработку "Росэлектроники" - носимый комплекс РЭБ "Сурикат" для борьбы с мини-беспилотниками. Комплекс настолько компактный, что помещается в разгрузку солдата. За несколько десятков метров он обнаруживает и накрывает помехами вражеский дрон", - сказал Артяков. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.
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россия, ростех
Вооружения, РОССИЯ, Ростех
В России появился "Сурикат" для борьбы с мини-дронами
"Ростех" разработал носимый комплекс РЭБ "Сурикат" для борьбы с мини-дронами
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Ростех" разработал носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
"Впервые покажем новейшую разработку "Росэлектроники" - носимый комплекс РЭБ "Сурикат" для борьбы с мини-беспилотниками. Комплекс настолько компактный, что помещается в разгрузку солдата. За несколько десятков метров он обнаруживает и накрывает помехами вражеский дрон", - сказал Артяков.
Полный текст интервью читайте на ria.ru
в 11.00 мск.