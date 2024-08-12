https://1prime.ru/20240812/rostekh-850817664.html

ВТБ и "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве

ВТБ и "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве - 12.08.2024, ПРАЙМ

ВТБ и "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве

"Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T10:51+0300

2024-08-12T10:51+0300

2024-08-12T10:51+0300

россия

втб

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности корпорации, сообщила пресс-служба "Ростеха". Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и замгендира "Ростеха" Дмитрий Леликов. Отмечается, что "Ростех" и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, ВТБ намерен финансировать проекты "Ростеха" и предоставлять услуги по поддержке экспорта и импорта. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ростех