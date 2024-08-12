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ВТБ и "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве - 12.08.2024, ПРАЙМ
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ВТБ и "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ и "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве - 12.08.2024, ПРАЙМ
ВТБ и "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве
"Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:51+0300
2024-08-12T10:51+0300
россия
втб
ростех
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности корпорации, сообщила пресс-служба "Ростеха". Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и замгендира "Ростеха" Дмитрий Леликов. Отмечается, что "Ростех" и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, ВТБ намерен финансировать проекты "Ростеха" и предоставлять услуги по поддержке экспорта и импорта. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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россия, втб, ростех
РОССИЯ, ВТБ, Ростех
10:51 12.08.2024
 
ВТБ и "Ростех" подписали соглашение о сотрудничестве

"Ростех": ВТБ поможет корпорации работать на внешних рынках

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. "Ростех" и банк ВТБ на полях международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое будет направлено на обеспечение эффективной внешнеэкономической деятельности корпорации, сообщила пресс-служба "Ростеха".
Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и замгендира "Ростеха" Дмитрий Леликов.
Отмечается, что "Ростех" и ВТБ будут развивать и укреплять сотрудничество в сфере обеспечения международных расчетов с иностранными партнерами, а также повышать эффективность финансовой деятельности с зарубежными контрагентами. Кроме того, ВТБ намерен финансировать проекты "Ростеха" и предоставлять услуги по поддержке экспорта и импорта.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
 
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