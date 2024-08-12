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Рубль перешёл к укреплению к юаню на Мосбирже

Рубль перешёл к укреплению к юаню на Мосбирже - 12.08.2024, ПРАЙМ

Рубль перешёл к укреплению к юаню на Мосбирже

Курс рубля после снижения в самом начале торгов теперь растет к юаню, китайская валюта дешевеет до 11,84 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T12:18+0300

2024-08-12T12:18+0300

2024-08-12T12:18+0300

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Курс рубля после снижения в самом начале торгов теперь растет к юаню, китайская валюта дешевеет до 11,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.04 мск снижается на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,84 рубля. Сентябрьский фьючерс марки Brent в то же время дорожает на 0,51% - до 80,07 доллара за баррель. "Мы осторожно продолжаем смотреть на китайскую валюту - основное предложение со стороны экспортеров, несмотря на их текущую невысокую активность, традиционную для начала месяца, а также Банка России приходится именно на юаневый сегмент, что сформировало уже достаточно широкий спрэд кросс-курса доллара к китайской валюте и пары доллар-юань на FOREX, доходивший в пятницу до 2,5%", - отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Эксперт заключает, что вероятность укрепления рубля, пусть и умеренного, по-прежнему превалируют и может реализоваться, в отсутствие активизации импортеров, в ближайшие неделю-две - ближе к выплате налогов, и ожидает отката юаня в район 11,5 рубля.

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рубль, юань, мосбиржа