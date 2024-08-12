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Оптимизм сдержанный, но статистика обнадеживает

Оптимизм сдержанный, но статистика обнадеживает - 12.08.2024, ПРАЙМ

Оптимизм сдержанный, но статистика обнадеживает

Рынок акций не реагирует на позитивную динамику на рынке облигаций. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на символические 0,15% до 2848,29 п. Индекс РТС также... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T08:48+0300

2024-08-12T08:48+0300

2024-08-12T08:48+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржа

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Рынок акций не реагирует на позитивную динамику на рынке облигаций. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на символические 0,15% до 2848,29 п. Индекс РТС также потерял 0,15%, опустившись до 1036,57 п. Между тем индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте ОФЗ, повысился до максимумов с конца июня, прибавив за неделю 2,14%.Позитивная динамика в сегменте ОФЗ, возможно, была обусловлена переоценкой перспектив процентных ставок, т. к. сильнее всего упала доходность на длинном отрезке кривой доходности облигаций. Если ставка по 2-летним облигациям снизилась на 23 б. п. за неделю, то по 10-летним – на 67 б. п., в то время как спред доходности 2-летних и 10-летних облигаций расширился до 205 б. п. со 161 б. п. неделей ранее.На прошлой неделе проявились и предпосылки для переоценки ожиданий по будущему уровню процентных ставок. Вышедшие в среду данные Росстата по инфляции показали сокращение до нуля темпов роста индекса потребительских цен (ИПЦ) на неделе с 30 июля по 5 августа по сравнению с ростом ИПЦ на 0,08% на предыдущей неделе. Ослабление инфляционного давления в основном было обусловлено волатильными компонентами индекса, рост цен на стабильные компоненты продолжился прежними темпами. Тем не менее охлаждение потребительского спроса на фоне замедления кредитования и темпов роста доходов населения может способствовать дальнейшему ослаблению инфляционного давления.Это предположение подтверждается другими данными Росстата, которые были опубликованы в пятницу, в отношении инфляции в июле: за месяц потребительские цены повысились на 1,14%. Годовая инфляция, таким образом, составила в июле 9,13%, оставаясь вблизи этого уровня уже третий месяц подряд. Если в августе и в последующие месяцы темпы роста потребительских цен стабилизируются или даже замедлятся (на фоне высокой базы прошлого года), аргументов у Банка России в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки поубавится.В интервью "Российской газете" зампред Банка России Алексей Заботкин сказал, что Банк России может принять дополнительные меры по ужесточению денежно-кредитной политики, "если в предстоящие месяцы у нас останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса - снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%. Либо, если реализуются дополнительные проинфляционные риски, …". Кроме того, он предположил, что эффект от предыдущих повышений ключевой ставки может проявиться во второй половине 2024 года.Таким образом, можно предположить, что Банк России в настоящее время не уверен в необходимости очередного повышения ставки и занимает выжидательную позицию.На текущей неделе Аэрофлот, Ростелеком, Совкомбанк и другие эмитенты раскроют результаты за II квартал и I полугодие 2024 года. Если инвесторы получат подтверждение устойчивости темпов роста корпоративной прибыли, то это в сочетании с дальнейшим восстановлением в сегменте ОФЗ может поддержать рост на рынке акций в направлении 2900 п. по индексу МосБиржи.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа