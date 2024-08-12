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В СФ предложили наказывать за передачу электросамокатов нетрезвым лицам
В СФ предложили наказывать за передачу электросамокатов нетрезвым лицам - 12.08.2024, ПРАЙМ
В СФ предложили наказывать за передачу электросамокатов нетрезвым лицам
Сенатор Артем Шейкин предложил наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за передачу СИМ лицам, находящимся в состоянии опьянения. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:49+0300
2024-08-12T17:49+0300
2024-08-12T17:49+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин предложил наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за передачу СИМ лицам, находящимся в состоянии опьянения. Поправка направлена в Госдуму к законопроекту об ответственности за неправильное использование СИМ. В апреле группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который в конце июля был принят нижней палатой в первом чтении. Инициатива предполагает введение ответственности за управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время использования СИМ или велосипеда.В тексте поправки сказано, что передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, влечёт наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.Ещё одна поправка к законопроекту, предложенная сенатором, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,5 тысячи рублей за использование телефона во время поездки на электросамокате или других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).В беседе с РИА Новости Шейкин также выразил уверенность, что Госдума примет законопроект в осеннюю сессию, так как принятие данного законопроекта "защитит граждан от самокатчиков", которые все больше нарушают ПДД.
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совфед, россия, самокат, аренда самокатов, электросамокаты
Совфед, РОССИЯ, Самокат, аренда самокатов, Электросамокаты
В СФ предложили наказывать за передачу электросамокатов нетрезвым лицам
В СФ предложили наказывать за передачу СИМ в пользование нетрезвым лицам
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин предложил наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за передачу СИМ лицам, находящимся в состоянии опьянения.
Поправка направлена в Госдуму к законопроекту об ответственности за неправильное использование СИМ. В апреле группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который в конце июля был принят нижней палатой в первом чтении.
Инициатива предполагает введение ответственности за управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время использования СИМ или велосипеда.
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В тексте поправки сказано, что передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, влечёт наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
Ещё одна поправка к законопроекту, предложенная сенатором, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,5 тысячи рублей за использование телефона во время поездки на электросамокате или других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
В беседе с РИА Новости Шейкин также выразил уверенность, что Госдума примет законопроект в осеннюю сессию, так как принятие данного законопроекта "защитит граждан от самокатчиков", которые все больше нарушают ПДД.