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В СФ предложили наказывать за передачу электросамокатов нетрезвым лицам

В СФ предложили наказывать за передачу электросамокатов нетрезвым лицам - 12.08.2024, ПРАЙМ

В СФ предложили наказывать за передачу электросамокатов нетрезвым лицам

Сенатор Артем Шейкин предложил наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за передачу СИМ лицам, находящимся в состоянии опьянения. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T17:49+0300

2024-08-12T17:49+0300

2024-08-12T17:49+0300

совфед

россия

самокат

аренда самокатов

электросамокаты

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин предложил наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за передачу СИМ лицам, находящимся в состоянии опьянения. Поправка направлена в Госдуму к законопроекту об ответственности за неправильное использование СИМ. В апреле группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который в конце июля был принят нижней палатой в первом чтении. Инициатива предполагает введение ответственности за управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время использования СИМ или велосипеда.В тексте поправки сказано, что передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, влечёт наложение административного штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей.Ещё одна поправка к законопроекту, предложенная сенатором, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,5 тысячи рублей за использование телефона во время поездки на электросамокате или других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).В беседе с РИА Новости Шейкин также выразил уверенность, что Госдума примет законопроект в осеннюю сессию, так как принятие данного законопроекта "защитит граждан от самокатчиков", которые все больше нарушают ПДД.

https://1prime.ru/20240715/samokat-850113011.html

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совфед, россия, самокат, аренда самокатов, электросамокаты