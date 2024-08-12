https://1prime.ru/20240812/sderzhivanie-850833027.html
В России рассказали о "неожиданностях" для противника в ядерном сдерживании
В России рассказали о "неожиданностях" для противника в ядерном сдерживании - 12.08.2024, ПРАЙМ
В России рассказали о "неожиданностях" для противника в ядерном сдерживании
Россия не только имеет абсолютный паритет в области ядерного сдерживания - можно сказать, что она располагает и "определенными неожиданностями" для противника,... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:14+0300
2024-08-12T17:14+0300
2024-08-12T17:14+0300
россия
ядерное оружие
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия не только имеет абсолютный паритет в области ядерного сдерживания - можно сказать, что она располагает и "определенными неожиданностями" для противника, заявил директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области), Герой России Валентин Костюков. В понедельник Костюкову исполнилось 75 лет. Успешное испытание СССР своего первого ядерного заряда 29 августа 1949 года "поставило Советский Союз в рамку великой державы, это однозначно", сказал Костюков в интервью телеканалу "Россия 24". "И второе, конечно: в такие короткие сроки реализация этого проекта в стране, которая была разрушена войной, - это подвиг. Это научный подвиг, это трудовой подвиг", - добавил он. По словам Костюкова, он преклоняется перед волей и талантом тех людей, которые реализовали советский атомный проект, создали основы отечественного ядерного и термоядерного оружия, "и которые дальше фактически на всех этапах этого противостояния давали адекватные ответы и сегодня дают эти ответы". "Сегодня мы констатируем, что вот этот паритет, он абсолютен, если даже и не сказать больше – что есть у нас и определенные неожиданности, я бы так назвал – неожиданности для противника", - подчеркнул Костюков. РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания. В 2018 году стало известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в создании нового российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. Валентин Костюков возглавляет саровский ядерный центр с 2008 года. Его труды играют ведущую роль в развитии расчетно-теоретической, исследовательской, экспериментальной и производственной базы российского ядерного оружейного комплекса, обеспечении ее конкурентоспособности по отношению к ведущим ядерным державам.
https://1prime.ru/20240726/rakety-850442602.html
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россия, ядерное оружие
В России рассказали о "неожиданностях" для противника в ядерном сдерживании
Костюков: у России есть "неожиданности" для противника в ядерном сдерживании
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Россия не только имеет абсолютный паритет в области ядерного сдерживания - можно сказать, что она располагает и "определенными неожиданностями" для противника, заявил директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области), Герой России Валентин Костюков.
В понедельник Костюкову исполнилось 75 лет.
Успешное испытание СССР своего первого ядерного заряда 29 августа 1949 года "поставило Советский Союз в рамку великой державы, это однозначно", сказал Костюков в интервью телеканалу "Россия 24". "И второе, конечно: в такие короткие сроки реализация этого проекта в стране, которая была разрушена войной, - это подвиг. Это научный подвиг, это трудовой подвиг", - добавил он.
По словам Костюкова, он преклоняется перед волей и талантом тех людей, которые реализовали советский атомный проект, создали основы отечественного ядерного и термоядерного оружия, "и которые дальше фактически на всех этапах этого противостояния давали адекватные ответы и сегодня дают эти ответы".
"Сегодня мы констатируем, что вот этот паритет, он абсолютен, если даже и не сказать больше – что есть у нас и определенные неожиданности, я бы так назвал – неожиданности для противника", - подчеркнул Костюков.
РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.
В 2018 году стало известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в создании нового российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед.
Валентин Костюков возглавляет саровский ядерный центр с 2008 года. Его труды играют ведущую роль в развитии расчетно-теоретической, исследовательской, экспериментальной и производственной базы российского ядерного оружейного комплекса, обеспечении ее конкурентоспособности по отношению к ведущим ядерным державам.
Times: в Британии хотят создать ракеты якобы против ядерного оружия России