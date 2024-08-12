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Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС в Казани
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС в Казани - 12.08.2024, ПРАЙМ
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС в Казани
Власти Сербии в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV саммит БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T07:07+0300
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БЕЛГРАД, 12 авг – ПРАЙМ. Власти Сербии в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV саммит БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Что касается БРИКС, то в ближайшие дни мы ожидаем формальное приглашение, я хотел бы участвовать в работе форума", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством. План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
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сербия, россия, брикс
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС в Казани
Сербия в ближайшие дни ожидает официального приглашения на саммит БРИКС
БЕЛГРАД, 12 авг – ПРАЙМ. Власти Сербии в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV саммит БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Что касается БРИКС, то в ближайшие дни мы ожидаем формальное приглашение, я хотел бы участвовать в работе форума", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.
План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
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