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Вице-премьер Сербии раскрыл, как Запад хочет ликвидировать Вучича - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Вице-премьер Сербии раскрыл, как Запад хочет ликвидировать Вучича
Вице-премьер Сербии раскрыл, как Запад хочет ликвидировать Вучича - 12.08.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер Сербии раскрыл, как Запад хочет ликвидировать Вучича
Действующего главу Сербии ждет та же участь, что и экс-президента государства Слободана Милошевича. Запад готовится к устранению политика, рассказал агентству... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T09:24+0300
2024-08-12T09:30+0300
сербия
александр вучич
запад
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БЕЛГРАД, 12 авг – ПРАЙМ. Действующего главу Сербии ждет та же участь, что и экс-президента государства Слободана Милошевича. Запад готовится к устранению политика, рассказал агентству РИА Новости сербский вице-премьер Александр Вулин.Он считает, что именно в этом контексте должны рассматриваться проходящие сегодня протесты в Сербии, которые связаны с добычей особого минерала с высоким содержанием лития.Вулин объяснил, что в российском МИД неоднократно указывали на провокации Запада. Так, проходящие протесты являются зачатком цветных революций в стране, а они, в свою очередь, призваны свергнуть власть."Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти. Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не вышел на пенсию" - заявил сербский политик. "Это же готовят и Александру Вучичу", - заключил Вулин.
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сербия
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сербия, александр вучич, запад
СЕРБИЯ, Александр Вучич, ЗАПАД
09:24 12.08.2024 (обновлено: 09:30 12.08.2024)
 
Вице-премьер Сербии раскрыл, как Запад хочет ликвидировать Вучича

Вулин: Запад готовит для Вучича то же, что и Милошевичу, который умер в Гааге

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МВД Сербии А. Вулиным
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МВД Сербии А. Вулиным
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 12 авг – ПРАЙМ. Действующего главу Сербии ждет та же участь, что и экс-президента государства Слободана Милошевича. Запад готовится к устранению политика, рассказал агентству РИА Новости сербский вице-премьер Александр Вулин.
Он считает, что именно в этом контексте должны рассматриваться проходящие сегодня протесты в Сербии, которые связаны с добычей особого минерала с высоким содержанием лития.
Вулин объяснил, что в российском МИД неоднократно указывали на провокации Запада. Так, проходящие протесты являются зачатком цветных революций в стране, а они, в свою очередь, призваны свергнуть власть.
"Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти. Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не вышел на пенсию" - заявил сербский политик.
"Это же готовят и Александру Вучичу", - заключил Вулин.
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СЕРБИЯАлександр ВучичЗАПАД
 
 
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