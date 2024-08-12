https://1prime.ru/20240812/serbiya-850814950.html

Вице-премьер Сербии раскрыл, как Запад хочет ликвидировать Вучича

Вице-премьер Сербии раскрыл, как Запад хочет ликвидировать Вучича - 12.08.2024, ПРАЙМ

Вице-премьер Сербии раскрыл, как Запад хочет ликвидировать Вучича

Действующего главу Сербии ждет та же участь, что и экс-президента государства Слободана Милошевича. Запад готовится к устранению политика, рассказал агентству... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T09:24+0300

2024-08-12T09:24+0300

2024-08-12T09:30+0300

сербия

александр вучич

запад

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БЕЛГРАД, 12 авг – ПРАЙМ. Действующего главу Сербии ждет та же участь, что и экс-президента государства Слободана Милошевича. Запад готовится к устранению политика, рассказал агентству РИА Новости сербский вице-премьер Александр Вулин.Он считает, что именно в этом контексте должны рассматриваться проходящие сегодня протесты в Сербии, которые связаны с добычей особого минерала с высоким содержанием лития.Вулин объяснил, что в российском МИД неоднократно указывали на провокации Запада. Так, проходящие протесты являются зачатком цветных революций в стране, а они, в свою очередь, призваны свергнуть власть."Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти. Президент Милошевич после свержения 5 октября 2000 года умер в Гааге, не вышел на пенсию" - заявил сербский политик. "Это же готовят и Александру Вучичу", - заключил Вулин.

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сербия

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сербия, александр вучич, запад