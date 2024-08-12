https://1prime.ru/20240812/shebekino-850828647.html

Более половины жителей Шебекино покинули город, заявил Гладков

Более половины жителей Шебекино покинули город, заявил Гладков - 12.08.2024, ПРАЙМ

Более половины жителей Шебекино покинули город, заявил Гладков

Наиболее тяжелая ситуация в Белгородской области складывается в Шебекинском округе, доложил президенту Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:35+0300

2024-08-12T15:35+0300

2024-08-12T15:35+0300

владимир путин

белгородская область

сво

вячеслав гладков

шебекино

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Наиболее тяжелая ситуация в Белгородской области складывается в Шебекинском округе, доложил президенту Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков.Ранее в Шебекино проживало 38 тысяч человек, если считать вместе с округом, то 85 тысяч, сказал Гладков. Однако уже 50-70 процентов жителей покинули город. "Полной информации нет", - добавил губернатор. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Курской области и Белгородской областях. В российском Генштабе пообещали, что операция будет завершена разгромом украинских военных. При этом Шебекино подвергается регулярным атакам ВСУ дольше других приграничных городов.

https://1prime.ru/20240810/belgorod-850795609.html

белгородская область

шебекино

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владимир путин, белгородская область, сво, вячеслав гладков, шебекино