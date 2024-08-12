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Более половины жителей Шебекино покинули город, заявил Гладков - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Более половины жителей Шебекино покинули город, заявил Гладков
Более половины жителей Шебекино покинули город, заявил Гладков - 12.08.2024, ПРАЙМ
Более половины жителей Шебекино покинули город, заявил Гладков
Наиболее тяжелая ситуация в Белгородской области складывается в Шебекинском округе, доложил президенту Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:35+0300
2024-08-12T15:35+0300
владимир путин
белгородская область
сво
вячеслав гладков
шебекино
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Наиболее тяжелая ситуация в Белгородской области складывается в Шебекинском округе, доложил президенту Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков.Ранее в Шебекино проживало 38 тысяч человек, если считать вместе с округом, то 85 тысяч, сказал Гладков. Однако уже 50-70 процентов жителей покинули город. "Полной информации нет", - добавил губернатор. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Курской области и Белгородской областях. В российском Генштабе пообещали, что операция будет завершена разгромом украинских военных. При этом Шебекино подвергается регулярным атакам ВСУ дольше других приграничных городов.
https://1prime.ru/20240810/belgorod-850795609.html
белгородская область
шебекино
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владимир путин, белгородская область, сво, вячеслав гладков, шебекино
Владимир Путин, Белгородская область, СВО, Вячеслав Гладков, Шебекино
15:35 12.08.2024
 
Более половины жителей Шебекино покинули город, заявил Гладков

Гладков - Путину: около 50 — 70 процентов жителей Шебекино покинули город

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкГород Шебекино Белгородской области
Город Шебекино Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Наиболее тяжелая ситуация в Белгородской области складывается в Шебекинском округе, доложил президенту Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в Шебекино проживало 38 тысяч человек, если считать вместе с округом, то 85 тысяч, сказал Гладков. Однако уже 50-70 процентов жителей покинули город. "Полной информации нет", - добавил губернатор.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Курской области и Белгородской областях. В российском Генштабе пообещали, что операция будет завершена разгромом украинских военных. При этом Шебекино подвергается регулярным атакам ВСУ дольше других приграничных городов.
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Владимир ПутинБелгородская областьСВОВячеслав ГладковШебекино
 
 
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