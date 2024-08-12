Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СП с участием "Татнефти" начало серийный выпуск в Казахстане автошин Attar - 12.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240812/shiny-850835637.html
СП с участием "Татнефти" начало серийный выпуск в Казахстане автошин Attar
СП с участием "Татнефти" начало серийный выпуск в Казахстане автошин Attar - 12.08.2024, ПРАЙМ
СП с участием "Татнефти" начало серийный выпуск в Казахстане автошин Attar
В Карагандинской области Казахстана на совместном предприятии "Татнефти" и компании Allur стартовало серийное производство автошин под брендом Attar, сообщило в | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:59+0300
2024-08-12T17:59+0300
экономика
казахстан
шины
автомобильные шины
россия
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/48/762854830_0:217:2789:1785_1920x0_80_0_0_c1e6fb8cc998f6d5434701780b20ed60.jpg
АЛМА-АТА, 12 авг — ПРАЙМ. В Карагандинской области Казахстана на совместном предприятии "Татнефти" и компании Allur стартовало серийное производство автошин под брендом Attar, сообщило в понедельник торговое представительство России в Казахстане. В городе Сарань Карагандинской области начал работу первый в Казахстане шинный завод – KamaTyresKZ. Завод приступил к серийному производству летних шин для легковых автомобилей.Первые партии продукции были выпущены в июне 2024 года. Уже в середине июля шины под брендом Attar отправились в дилерские центры Казахстана и шинные центры России.Отмечается, что завод в Сарани будет ежегодно производить до 3 миллионов шин для легковых автомобилей и до 500 тысяч шин для грузовых машин и прицепов. Первую продукцию предприятие выпустило еще в декабре 2022 года. А в начале текущего года "Татнефть" анонсировала выпуск заводом шин под брендом Attar (в переводе с казахского означает "кони") как для продажи на территории Казахстана, так и для поставок на экспорт.
https://1prime.ru/20240812/haval-850835376.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76285/48/762854830_60:0:2727:2000_1920x0_80_0_0_198a1485e127463ace81bf40a32cf525.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, шины, автомобильные шины, россия, татнефть
Экономика, КАЗАХСТАН, шины, автомобильные шины, РОССИЯ, Татнефть
17:59 12.08.2024
 
СП с участием "Татнефти" начало серийный выпуск в Казахстане автошин Attar

СП с участием "Татнефти" начало серийный выпуск в Казахстане автошин бренда Attar

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХранение шин
Хранение шин - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 12 авг — ПРАЙМ. В Карагандинской области Казахстана на совместном предприятии "Татнефти" и компании Allur стартовало серийное производство автошин под брендом Attar, сообщило в понедельник торговое представительство России в Казахстане.
В городе Сарань Карагандинской области начал работу первый в Казахстане шинный завод – KamaTyresKZ. Завод приступил к серийному производству летних шин для легковых автомобилей.
Автомобиль Haval Raptor Hi4 - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
Haval готовит к выпуску обновленный внедорожник Raptor Hi4
17:50
Первые партии продукции были выпущены в июне 2024 года. Уже в середине июля шины под брендом Attar отправились в дилерские центры Казахстана и шинные центры России.
Отмечается, что завод в Сарани будет ежегодно производить до 3 миллионов шин для легковых автомобилей и до 500 тысяч шин для грузовых машин и прицепов.
Первую продукцию предприятие выпустило еще в декабре 2022 года. А в начале текущего года "Татнефть" анонсировала выпуск заводом шин под брендом Attar (в переводе с казахского означает "кони") как для продажи на территории Казахстана, так и для поставок на экспорт.
 
ЭкономикаКАЗАХСТАНшиныавтомобильные шиныРОССИЯТатнефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала