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СП с участием "Татнефти" начало серийный выпуск в Казахстане автошин Attar

СП с участием "Татнефти" начало серийный выпуск в Казахстане автошин Attar - 12.08.2024, ПРАЙМ

СП с участием "Татнефти" начало серийный выпуск в Казахстане автошин Attar

В Карагандинской области Казахстана на совместном предприятии "Татнефти" и компании Allur стартовало серийное производство автошин под брендом Attar, сообщило в | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T17:59+0300

2024-08-12T17:59+0300

2024-08-12T17:59+0300

экономика

казахстан

шины

автомобильные шины

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татнефть

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АЛМА-АТА, 12 авг — ПРАЙМ. В Карагандинской области Казахстана на совместном предприятии "Татнефти" и компании Allur стартовало серийное производство автошин под брендом Attar, сообщило в понедельник торговое представительство России в Казахстане. В городе Сарань Карагандинской области начал работу первый в Казахстане шинный завод – KamaTyresKZ. Завод приступил к серийному производству летних шин для легковых автомобилей.Первые партии продукции были выпущены в июне 2024 года. Уже в середине июля шины под брендом Attar отправились в дилерские центры Казахстана и шинные центры России.Отмечается, что завод в Сарани будет ежегодно производить до 3 миллионов шин для легковых автомобилей и до 500 тысяч шин для грузовых машин и прицепов. Первую продукцию предприятие выпустило еще в декабре 2022 года. А в начале текущего года "Татнефть" анонсировала выпуск заводом шин под брендом Attar (в переводе с казахского означает "кони") как для продажи на территории Казахстана, так и для поставок на экспорт.

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казахстан, шины, автомобильные шины, россия, татнефть