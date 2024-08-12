https://1prime.ru/20240812/shpion-850827406.html

В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона

В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона - 12.08.2024, ПРАЙМ

В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона

В Краснодаре осудили украинца, собиравшего данные о состоянии инфраструктуры на Кубани , которую он потом предоставлял Вооруженным силам Украины. Об этом... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:14+0300

2024-08-12T15:14+0300

2024-08-12T15:14+0300

россия

украина

шпионаж

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

КРАСНОДАР, 12 авг – ПРАЙМ. В Краснодаре осудили украинца, собиравшего данные о состоянии инфраструктуры на Кубани , которую он потом предоставлял Вооруженным силам Украины. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.Отмечается, что украинца зовут Евгений Монастырев, ему назначили 11 лет колонии строгого режима. Ранее, с января по ноябрь 2022 года, подсудимый проживал на территории Краснодарского края, собирая там важные сведения о состоянии критической и транспортной инфраструктуры. По данным следствия, Монастырев делал фотографии железнодорожных и дорожных мостов и опоры ЛЭП.

https://1prime.ru/20240810/korruptsiya-850796604.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, шпионаж, суд