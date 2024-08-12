https://1prime.ru/20240812/shpion-850827406.html
В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона
В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона
В Краснодаре осудили украинца, собиравшего данные о состоянии инфраструктуры на Кубани , которую он потом предоставлял Вооруженным силам Украины. Об этом... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:14+0300
2024-08-12T15:14+0300
2024-08-12T15:14+0300
россия
украина
шпионаж
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
КРАСНОДАР, 12 авг – ПРАЙМ. В Краснодаре осудили украинца, собиравшего данные о состоянии инфраструктуры на Кубани , которую он потом предоставлял Вооруженным силам Украины. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.Отмечается, что украинца зовут Евгений Монастырев, ему назначили 11 лет колонии строгого режима. Ранее, с января по ноябрь 2022 года, подсудимый проживал на территории Краснодарского края, собирая там важные сведения о состоянии критической и транспортной инфраструктуры. По данным следствия, Монастырев делал фотографии железнодорожных и дорожных мостов и опоры ЛЭП.
https://1prime.ru/20240810/korruptsiya-850796604.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, шпионаж, суд
РОССИЯ, УКРАИНА, шпионаж, суд
В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона
Фотографировавший мосты и ЛЭП украинский шпион осужден в Краснодаре на 11 лет
КРАСНОДАР, 12 авг – ПРАЙМ. В Краснодаре осудили украинца, собиравшего данные о состоянии инфраструктуры на Кубани , которую он потом предоставлял Вооруженным силам Украины. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Отмечается, что украинца зовут Евгений Монастырев, ему назначили 11 лет колонии строгого режима.
Ранее, с января по ноябрь 2022 года, подсудимый проживал на территории Краснодарского края, собирая там важные сведения о состоянии критической и транспортной инфраструктуры. По данным следствия, Монастырев делал фотографии железнодорожных и дорожных мостов и опоры ЛЭП.
Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны в Москве