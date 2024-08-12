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В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона - 12.08.2024, ПРАЙМ
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В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона
В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона
В Краснодаре осудили украинца, собиравшего данные о состоянии инфраструктуры на Кубани , которую он потом предоставлял Вооруженным силам Украины. Об этом... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:14+0300
2024-08-12T15:14+0300
россия
украина
шпионаж
суд
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КРАСНОДАР, 12 авг – ПРАЙМ. В Краснодаре осудили украинца, собиравшего данные о состоянии инфраструктуры на Кубани , которую он потом предоставлял Вооруженным силам Украины. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.Отмечается, что украинца зовут Евгений Монастырев, ему назначили 11 лет колонии строгого режима. Ранее, с января по ноябрь 2022 года, подсудимый проживал на территории Краснодарского края, собирая там важные сведения о состоянии критической и транспортной инфраструктуры. По данным следствия, Монастырев делал фотографии железнодорожных и дорожных мостов и опоры ЛЭП.
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россия, украина, шпионаж, суд
РОССИЯ, УКРАИНА, шпионаж, суд
15:14 12.08.2024
 
В Краснодаре осудили фотографировавшего мосты и ЛЭП украинского шпиона

Фотографировавший мосты и ЛЭП украинский шпион осужден в Краснодаре на 11 лет

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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КРАСНОДАР, 12 авг – ПРАЙМ. В Краснодаре осудили украинца, собиравшего данные о состоянии инфраструктуры на Кубани , которую он потом предоставлял Вооруженным силам Украины. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Отмечается, что украинца зовут Евгений Монастырев, ему назначили 11 лет колонии строгого режима.
Ранее, с января по ноябрь 2022 года, подсудимый проживал на территории Краснодарского края, собирая там важные сведения о состоянии критической и транспортной инфраструктуры. По данным следствия, Монастырев делал фотографии железнодорожных и дорожных мостов и опоры ЛЭП.
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РОССИЯУКРАИНАшпионажсуд
 
 
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