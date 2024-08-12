https://1prime.ru/20240812/siyanie-850839773.html

Россиянам рассказали, где можно увидеть северное сияние

Россиянам рассказали, где можно увидеть северное сияние - 12.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, где можно увидеть северное сияние

Вероятность увидеть полярное сияние на широте Москвы составила 75% на фоне сильной магнитной бури, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T23:08+0300

2024-08-12T23:08+0300

2024-08-12T23:08+0300

россия

москва

"северное сияние"

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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Вероятность увидеть полярное сияние на широте Москвы составила 75% на фоне сильной магнитной бури, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Леус отметил, что согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, есть большая вероятность увидеть полярное сияние на широте Москвы, не говоря уже о более северных областях. Вероятность составляет 75%.Он сообщил, что магнитная буря на Земле усилилась. Согласно словам метеоролога, временами её интенсивность достигала уровня G4 — это очень сильная магнитная буря.

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москва

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россия, москва, "северное сияние"