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Россиянам рассказали, где можно увидеть северное сияние
Россиянам рассказали, где можно увидеть северное сияние - 12.08.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, где можно увидеть северное сияние
Вероятность увидеть полярное сияние на широте Москвы составила 75% на фоне сильной магнитной бури, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T23:08+0300
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2024-08-12T23:08+0300
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"северное сияние"
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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Вероятность увидеть полярное сияние на широте Москвы составила 75% на фоне сильной магнитной бури, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Леус отметил, что согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, есть большая вероятность увидеть полярное сияние на широте Москвы, не говоря уже о более северных областях. Вероятность составляет 75%.Он сообщил, что магнитная буря на Земле усилилась. Согласно словам метеоролога, временами её интенсивность достигала уровня G4 — это очень сильная магнитная буря.
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россия, москва, "северное сияние"
РОССИЯ, МОСКВА, "Северное сияние"
Россиянам рассказали, где можно увидеть северное сияние
"Фобос": вероятность полярных сияний на широте Москвы составила 75%
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Вероятность увидеть полярное сияние на широте Москвы составила 75% на фоне сильной магнитной бури, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Леус отметил, что согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, есть большая вероятность увидеть полярное сияние на широте Москвы, не говоря уже о более северных областях. Вероятность составляет 75%.
Он сообщил, что магнитная буря на Земле усилилась. Согласно словам метеоролога, временами её интенсивность достигала уровня G4 — это очень сильная магнитная буря.
В Москве и Петербурге возможны полярные сияния из-за магнитной бури