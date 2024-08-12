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WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
В Вашингтоне не ожидают существенной эскалации украинского конфликта после атак ВСУ на Курскую область, сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:18+0300
2024-08-12T12:18+0300
2024-08-12T12:18+0300
россия
курск
всу
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В Вашингтоне не ожидают существенной эскалации украинского конфликта после атак ВСУ на Курскую область, сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на помощников администрации президента США.В то же время, газета отмечает, что некоторые чиновники боятся "свирепого ответа" России на обстрелы, которые в Москве считают терактом. "Опасения эскалации не выросли сильно в Белом доме..., ожидания заключаются в том, что региональные битвы будут напоминать бои на Украине", - сообщается в статье.В свою очередь американский отставной подполковник Джон Нагл назвал атаки Киева лишь способом привлечь внимание своего "основного спонсора" в лице Вашингтона.В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
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россия, курск, всу
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
WSJ: Белый дом не ждет эскалации на Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
В Вашингтоне не ожидают существенной эскалации украинского конфликта после атак ВСУ на Курскую область, сообщает издание Wall Street Journal
, ссылаясь на помощников администрации президента США.
В то же время, газета отмечает, что некоторые чиновники боятся "свирепого ответа" России на обстрелы, которые в Москве считают терактом.
"Опасения эскалации не выросли сильно в Белом доме..., ожидания заключаются в том, что региональные битвы будут напоминать бои на Украине", - сообщается в статье.
В свою очередь американский отставной подполковник Джон Нагл назвал атаки Киева лишь способом привлечь внимание своего "основного спонсора" в лице Вашингтона.
В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область