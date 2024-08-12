Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240812/spetsoperatsiya-850821167.html
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область - 12.08.2024, ПРАЙМ
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область
В Вашингтоне не ожидают существенной эскалации украинского конфликта после атак ВСУ на Курскую область, сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T12:18+0300
2024-08-12T12:18+0300
россия
курск
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/50/841255067_0:156:2400:1506_1920x0_80_0_0_76d1646e86d3ab134154e330a1b825dc.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В Вашингтоне не ожидают существенной эскалации украинского конфликта после атак ВСУ на Курскую область, сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на помощников администрации президента США.В то же время, газета отмечает, что некоторые чиновники боятся "свирепого ответа" России на обстрелы, которые в Москве считают терактом. "Опасения эскалации не выросли сильно в Белом доме..., ожидания заключаются в том, что региональные битвы будут напоминать бои на Украине", - сообщается в статье.В свою очередь американский отставной подполковник Джон Нагл назвал атаки Киева лишь способом привлечь внимание своего "основного спонсора" в лице Вашингтона.В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
https://1prime.ru/20240811/kurskaya-oblast-850807687.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/50/841255067_32:0:2168:1602_1920x0_80_0_0_dd67bf875b7014f44a8d51dab7a9f746.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, курск, всу
РОССИЯ, КУРСК, ВСУ
12:18 12.08.2024
 
WSJ узнала о реакции Белого дома на атаку ВСУ на Курскую область

WSJ: Белый дом не ждет эскалации на Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В Вашингтоне не ожидают существенной эскалации украинского конфликта после атак ВСУ на Курскую область, сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на помощников администрации президента США.
В то же время, газета отмечает, что некоторые чиновники боятся "свирепого ответа" России на обстрелы, которые в Москве считают терактом.
"Опасения эскалации не выросли сильно в Белом доме..., ожидания заключаются в том, что региональные битвы будут напоминать бои на Украине", - сообщается в статье.
В свою очередь американский отставной подполковник Джон Нагл назвал атаки Киева лишь способом привлечь внимание своего "основного спонсора" в лице Вашингтона.
В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
В США увидели странную деталь при нападении ВСУ на Курскую область
Вчера, 16:14
 
РОССИЯКУРСКВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала