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Основатель Mega указал на причастность США к мировым преступлениям - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Основатель Mega указал на причастность США к мировым преступлениям
Основатель Mega указал на причастность США к мировым преступлениям - 12.08.2024, ПРАЙМ
Основатель Mega указал на причастность США к мировым преступлениям
Улики от совершаемых в мире преступлений указывают на причастность к ним США, высказался немецко-финский бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:42+0300
2024-08-12T15:42+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Улики от совершаемых в мире преступлений указывают на причастность к ним США, высказался немецко-финский бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком."Мир - это место преступлений, а у отпечатков есть "звезды и полосы" (Stars and Stripes - название государственного флага США - ред.)", - написал Дотком в социальной сети Х.Ранее Дотком заявлял, что США скоро столкнуться лицом к лицу с крахом своей империи. В этой связи он призвал как можно скорее отказаться от доллара в пользу золота, так как этот металл можно будет использовать для вложения в любые активы, которые, по его словам, вскоре станут "дешевыми, как грязь".
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сша, mega, megaupload
США, Mega, Megaupload
15:42 12.08.2024
 
Основатель Mega указал на причастность США к мировым преступлениям

Основатель Mega: следы от совершаемых в мире преступлений ведут к США

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Улики от совершаемых в мире преступлений указывают на причастность к ним США, высказался немецко-финский бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
"Мир - это место преступлений, а у отпечатков есть "звезды и полосы" (Stars and Stripes - название государственного флага США - ред.)", - написал Дотком в социальной сети Х.
Ранее Дотком заявлял, что США скоро столкнуться лицом к лицу с крахом своей империи. В этой связи он призвал как можно скорее отказаться от доллара в пользу золота, так как этот металл можно будет использовать для вложения в любые активы, которые, по его словам, вскоре станут "дешевыми, как грязь".
Вашингтон, США
Основатель файлообменника Mega предрек конец империи США
23 июля, 11:45
 
СШАMegaMegaupload
 
 
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