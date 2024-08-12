https://1prime.ru/20240812/stavka-850829417.html
"Все равно привлекателен". Эксперты оценили влияние ставки на рынок акций
"Все равно привлекателен". Эксперты оценили влияние ставки на рынок акций - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Все равно привлекателен". Эксперты оценили влияние ставки на рынок акций
Фондовый рынок даже после июльского повышения ключевой ставки ЦБ РФ остается достаточно привлекательным для инвесторов - облигации становятся предпочтительнее... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:51+0300
2024-08-12T15:51+0300
2024-08-12T15:51+0300
банк россии
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российский рынок акций
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Фондовый рынок даже после июльского повышения ключевой ставки ЦБ РФ остается достаточно привлекательным для инвесторов - облигации становятся предпочтительнее банковских вкладов, акции заметно подешевели, к тому же есть и другие направления вложений, прокомментировали ситуацию РИА Новости эксперты. Банк России в конце июля повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. При этом Московская биржа отчиталась о максимальных вложениях инвесторов в июле за весь год. Так, суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи составил 132,7 миллиарда рублей: объем инвестиций в акции составил 16,3 миллиарда рублей, в облигации - 63,7 миллиарда, биржевые фонды - 52,6 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи. ДОХОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ Увеличение Банком России ключевой ставки привело к росту доходности к погашению облигаций, и инвесторы могли начать инвестировать в бонды, которые имеют спрэд по отношению к текущей ключевой ставке, отмечает Полина Щукина из компании "Цифра брокер". "Для долгосрочных инвесторов ставки по ОФЗ около 15% выглядят очень привлекательно, с учетом того что сейчас не найти банковского вклада на такой же период. Если же у вас более короткий период инвестирования (например, полгода-год), то сейчас самое интересное, на наш взгляд, это облигации с переменной ставкой купона. Они обеспечат денежный поток по текущим рыночным ставкам", - также рассказал Алексей Ковалев из ФГ "Финам". Облигации с плавающим купоном, а также фонды денежного рынка сопоставимы по доходности с банковскими вкладами, но при этом дают больше гибкости в управлении капиталом - деньги можно вывести из них в любой момент без потери накопленного купонного дохода, а в ситуации с вкладами такая возможность недоступна, добавляет Людмила Рокотянская из компании "БКС Мир Инвестиций". ДЕШЁВЫЕ АКЦИИ "Что касается рынка акций, то он за последние два месяца хорошо скорректировался, и цены некоторых активов достигли привлекательных для покупки уровней", - объясняет Рокотянская. Кроме того, в июле многие крупные корпорации, такие как Сбербанк, "Сургутнефтегаз", "Роснефть", МТС, "Магнит" и "Татнефть", провели выплаты дивидендов своим акционерам, и это могло привести к тому, что инвесторы, получив дивиденды, снова вложили их в фондовый рынок, рассказала Щукина. "Помимо фондов, акций и облигаций, важно понимать, что есть и другие варианты вложения средств на фондовом рынке. Например, различные инструменты инвестиций в золото", - заключает Рокотянская.
https://1prime.ru/20240811/stavka-850801552.html
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россия, российский рынок акций
Банк России, РОССИЯ, российский рынок акций
"Все равно привлекателен". Эксперты оценили влияние ставки на рынок акций
Эксперты: фондовый рынок остаётся привлекательным и после повышения ставки ЦБ
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Фондовый рынок даже после июльского повышения ключевой ставки ЦБ РФ остается достаточно привлекательным для инвесторов - облигации становятся предпочтительнее банковских вкладов, акции заметно подешевели, к тому же есть и другие направления вложений, прокомментировали ситуацию РИА Новости эксперты.
Банк России в конце июля повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых. При этом Московская биржа отчиталась о максимальных вложениях инвесторов в июле за весь год.
Так, суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи составил 132,7 миллиарда рублей: объем инвестиций в акции составил 16,3 миллиарда рублей, в облигации - 63,7 миллиарда, биржевые фонды - 52,6 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи.
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Увеличение Банком России ключевой ставки привело к росту доходности к погашению облигаций, и инвесторы могли начать инвестировать в бонды, которые имеют спрэд по отношению к текущей ключевой ставке, отмечает Полина Щукина из компании "Цифра брокер".
"Для долгосрочных инвесторов ставки по ОФЗ около 15% выглядят очень привлекательно, с учетом того что сейчас не найти банковского вклада на такой же период. Если же у вас более короткий период инвестирования (например, полгода-год), то сейчас самое интересное, на наш взгляд, это облигации с переменной ставкой купона. Они обеспечат денежный поток по текущим рыночным ставкам", - также рассказал Алексей Ковалев из ФГ "Финам".
Облигации с плавающим купоном, а также фонды денежного рынка сопоставимы по доходности с банковскими вкладами, но при этом дают больше гибкости в управлении капиталом - деньги можно вывести из них в любой момент без потери накопленного купонного дохода, а в ситуации с вкладами такая возможность недоступна, добавляет Людмила Рокотянская из компании "БКС Мир Инвестиций".
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"Что касается рынка акций, то он за последние два месяца хорошо скорректировался, и цены некоторых активов достигли привлекательных для покупки уровней", - объясняет Рокотянская.
Кроме того, в июле многие крупные корпорации, такие как Сбербанк, "Сургутнефтегаз", "Роснефть", МТС, "Магнит" и "Татнефть", провели выплаты дивидендов своим акционерам, и это могло привести к тому, что инвесторы, получив дивиденды, снова вложили их в фондовый рынок, рассказала Щукина.
"Помимо фондов, акций и облигаций, важно понимать, что есть и другие варианты вложения средств на фондовом рынке. Например, различные инструменты инвестиций в золото", - заключает Рокотянская.