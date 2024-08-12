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Мишустин поручил изучить продление стимулирования жилищного строительства
Мишустин поручил изучить продление стимулирования жилищного строительства - 12.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил изучить продление стимулирования жилищного строительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 сентября проработать вопрос продления программы стимулирования жилищного строительства до... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:22+0300
2024-08-12T10:22+0300
2024-08-12T10:22+0300
россия
михаил мишустин
строительство
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 сентября проработать вопрос продления программы стимулирования жилищного строительства до 2030 года, сообщили в кабмине. Перечень поручений главы кабмина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" опубликован на сайте правительства РФ. "Ещё одной составляющей в работе по достижению поставленных целей должно стать продление программы стимулирования жилищного строительства до 2030 года. Этот вопрос к 1 сентября должны проработать Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и публично-правовая компания (ППК) "Фонд развития территорий"", - сказано в сообщении кабмина. Кроме того, упомянутые ведомства должны представить предложения о продлении до 2030 года федерального проекта "Чистая вода".
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россия, михаил мишустин, строительство
РОССИЯ, Михаил Мишустин, строительство
Мишустин поручил изучить продление стимулирования жилищного строительства
Мишустин поручил изучить продление программы стимулирования жилищного строительства
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 сентября проработать вопрос продления программы стимулирования жилищного строительства до 2030 года, сообщили в кабмине.
Перечень поручений главы кабмина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" опубликован на сайте правительства РФ.
"Ещё одной составляющей в работе по достижению поставленных целей должно стать продление программы стимулирования жилищного строительства до 2030 года. Этот вопрос к 1 сентября должны проработать Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и публично-правовая компания (ППК) "Фонд развития территорий"", - сказано в сообщении кабмина.
Кроме того, упомянутые ведомства должны представить предложения о продлении до 2030 года федерального проекта "Чистая вода".