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Мишустин поручил сократить сроки реализации строительных проектов
Мишустин поручил сократить сроки реализации строительных проектов - 12.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил сократить сроки реализации строительных проектов
Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о сокращении сроков реализации строительстных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:48+0300
2024-08-12T10:48+0300
2024-08-12T10:48+0300
россия
строительство
михаил мишустин
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МОСКВА,12 авг - ПРАЙМ. Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о сокращении сроков реализации строительстных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства России.Отмечается, что, согласно поручению, сроки реализации проектов должны быть сокращены до одной тысячи дней. В то же время нужно учитывать формирование мастер-планов для 200 городов.Как уточнили в пресс-службе правительства, срок реализации поручения ограничен 20 августа 2024 года.
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россия, строительство, михаил мишустин
РОССИЯ, строительство, Михаил Мишустин
Мишустин поручил сократить сроки реализации строительных проектов
Мишустин поручил сократить сроки реализации строительных проектов до тысячи дней
МОСКВА,12 авг - ПРАЙМ. Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился о сокращении сроков реализации строительстных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства России.
Отмечается, что, согласно поручению, сроки реализации проектов должны быть сокращены до одной тысячи дней. В то же время нужно учитывать формирование мастер-планов для 200 городов.
Как уточнили в пресс-службе правительства, срок реализации поручения ограничен 20 августа 2024 года.