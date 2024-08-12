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Суд взыскал с Euroclear Bank средства в пользу "Зарубежнефти"

Суд взыскал с Euroclear Bank средства в пользу "Зарубежнефти" - 12.08.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал с Euroclear Bank средства в пользу "Зарубежнефти"

Арбитражный суд Москвы по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскал более 100 миллионов рублей с крупного европейского депозитария Euroclear Bank,... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T17:43+0300

2024-08-12T17:43+0300

2024-08-12T17:43+0300

россия

суд

зарубежнефть

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МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску российской госкомпании "Зарубежнефть" взыскал более 100 миллионов рублей с крупного европейского депозитария Euroclear Bank, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально иск был заявлен на сумму около 105 миллионов рублей, но в понедельник истец уточнил требования, слегка снизив сумму иска. Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме. Как пояснил представитель истца в суде, "Зарубежнефть" в этом деле потребовала взыскать с ответчика убытки в размере купонного дохода на облигации федерального займа, которые она купила "после марта 2022 года" у компании, зарегистрированной на Каймановых островах. Купонный доход оказался заблокирован на счете бельгийского Euroclear Bank типа "С", открытом в российском Национальном расчетном депозитарии. Ответчик иск не признал, поскольку, по его словам, "деньги-то пришли на счет Euroclear", но "Euroclear никак не может этими денежными средствами распоряжаться", так как операции по этому счету ограничены и регламентированы. Порядок обращения к регуляторам за разблокировкой пока не установлен, отметил представитель ответчика. Ранее в этом деле истец просил принять обеспечительные меры: запретить Euroclear и НРД производить операции с денежными средствами Euroclear Bank со счетов типа "С" и "И" в размере исковых требований и арестовать денежные средства ответчика в том же объеме на счетах типа "С" и "И", открытых в НРД. Суды двух инстанций истцу отказали. Арбитражный суд Москвы 2 августа по иску "Зарубежнефти" взыскал с Euroclear Bank около 58,1 миллиона долларов. Иск был заявлен также о взыскании убытков, более подробно основания требований пока не приводятся. Полный текст решения суда еще не опубликован. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. "Зарубежнефть" – на 100% государственная нефтегазовая компания. Специализируется на разработке нефтегазовых месторождений в России и за границей. Разрабатывает месторождения в Ненецком автономном округе, осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", также добывает нефть в Узбекистане, на Кубе, реализует проекты в Египте и Индонезии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, зарубежнефть