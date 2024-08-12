https://1prime.ru/20240812/suzuki-850831394.html

Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии

Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии - 12.08.2024, ПРАЙМ

Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии

В России начались продажи новой пятидверной версии Suzuki Jimny. Модель Jimny Alpha представлена в Красноярске, рассказали в издании "SpeedMe". | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T16:37+0300

2024-08-12T16:37+0300

2024-08-12T16:37+0300

suzuki

авторынок рф

внедорожники

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи новой пятидверной версии Suzuki Jimny. Модель Jimny Alpha представлена в Красноярске, рассказали в издании "SpeedMe".Внедорожник отличается просторным салоном, размер которого увеличился за счет больших габаритов самого автомобиля. Его длина составляет практически 4 метра, колесная база - 2,59 метра. Ширина и высота внедорожника осталась такой же, как и у трехдверной версии - 1,64 метра и 1,72 метра соответственно.В новинке установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 л.с., а также система мягкого гибрида. Полноприводный внедорожник с "автоматом" позволяет быстро набирать высокую скорость и без проблем проезжать по любым дорогам. Версия Jimny Alpha отличается богатой комплектацией, которая включает систему климат-контроля, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, круиз-контроль, камеру заднего вида, а также ряд систем безопасности.Стоимость Suzuki Jimny стартует от 4 500 000 рублей.

https://1prime.ru/20240812/avto-850821925.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

suzuki, авторынок рф, внедорожники