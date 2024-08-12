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Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии
Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии - 12.08.2024, ПРАЙМ
Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии
В России начались продажи новой пятидверной версии Suzuki Jimny. Модель Jimny Alpha представлена в Красноярске, рассказали в издании "SpeedMe". | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:37+0300
2024-08-12T16:37+0300
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внедорожники
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи новой пятидверной версии Suzuki Jimny. Модель Jimny Alpha представлена в Красноярске, рассказали в издании "SpeedMe".Внедорожник отличается просторным салоном, размер которого увеличился за счет больших габаритов самого автомобиля. Его длина составляет практически 4 метра, колесная база - 2,59 метра. Ширина и высота внедорожника осталась такой же, как и у трехдверной версии - 1,64 метра и 1,72 метра соответственно.В новинке установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 л.с., а также система мягкого гибрида. Полноприводный внедорожник с "автоматом" позволяет быстро набирать высокую скорость и без проблем проезжать по любым дорогам. Версия Jimny Alpha отличается богатой комплектацией, которая включает систему климат-контроля, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, круиз-контроль, камеру заднего вида, а также ряд систем безопасности.Стоимость Suzuki Jimny стартует от 4 500 000 рублей.
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suzuki, авторынок рф, внедорожники
Suzuki, авторынок РФ, внедорожники
16:37 12.08.2024
 
Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии

В России стартовали продажи пятидверного внедорожника Suzuki Jimny за 4,5 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобиль Suzuki Jimny
Автомобиль Suzuki Jimny - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи новой пятидверной версии Suzuki Jimny. Модель Jimny Alpha представлена в Красноярске, рассказали в издании "SpeedMe".
Внедорожник отличается просторным салоном, размер которого увеличился за счет больших габаритов самого автомобиля. Его длина составляет практически 4 метра, колесная база - 2,59 метра. Ширина и высота внедорожника осталась такой же, как и у трехдверной версии - 1,64 метра и 1,72 метра соответственно.
В новинке установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 л.с., а также система мягкого гибрида. Полноприводный внедорожник с "автоматом" позволяет быстро набирать высокую скорость и без проблем проезжать по любым дорогам.
Версия Jimny Alpha отличается богатой комплектацией, которая включает систему климат-контроля, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, круиз-контроль, камеру заднего вида, а также ряд систем безопасности.
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Стоимость Suzuki Jimny стартует от 4 500 000 рублей.
 
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