https://1prime.ru/20240812/suzuki-850831394.html
Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии
Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии - 12.08.2024, ПРАЙМ
Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии
В России начались продажи новой пятидверной версии Suzuki Jimny. Модель Jimny Alpha представлена в Красноярске, рассказали в издании "SpeedMe". | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:37+0300
2024-08-12T16:37+0300
2024-08-12T16:37+0300
suzuki
авторынок рф
внедорожники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849143366_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_0bb9ae018a562dde1f09a4e5f6aa4be1.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. В России начались продажи новой пятидверной версии Suzuki Jimny. Модель Jimny Alpha представлена в Красноярске, рассказали в издании "SpeedMe".Внедорожник отличается просторным салоном, размер которого увеличился за счет больших габаритов самого автомобиля. Его длина составляет практически 4 метра, колесная база - 2,59 метра. Ширина и высота внедорожника осталась такой же, как и у трехдверной версии - 1,64 метра и 1,72 метра соответственно.В новинке установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 л.с., а также система мягкого гибрида. Полноприводный внедорожник с "автоматом" позволяет быстро набирать высокую скорость и без проблем проезжать по любым дорогам. Версия Jimny Alpha отличается богатой комплектацией, которая включает систему климат-контроля, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, круиз-контроль, камеру заднего вида, а также ряд систем безопасности.Стоимость Suzuki Jimny стартует от 4 500 000 рублей.
https://1prime.ru/20240812/avto-850821925.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849143366_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_0adddf15e05fccb90ca9ba4888a382f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
suzuki, авторынок рф, внедорожники
Suzuki, авторынок РФ, внедорожники
Suzuki Jimny вернулся в Россию в новой версии
В России стартовали продажи пятидверного внедорожника Suzuki Jimny за 4,5 млн рублей
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
В России начались продажи новой пятидверной версии Suzuki Jimny. Модель Jimny Alpha представлена в Красноярске, рассказали в издании "SpeedMe"
.
Внедорожник отличается просторным салоном, размер которого увеличился за счет больших габаритов самого автомобиля. Его длина составляет практически 4 метра, колесная база - 2,59 метра. Ширина и высота внедорожника осталась такой же, как и у трехдверной версии - 1,64 метра и 1,72 метра соответственно.
В новинке установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 л.с., а также система мягкого гибрида. Полноприводный внедорожник с "автоматом" позволяет быстро набирать высокую скорость и без проблем проезжать по любым дорогам.
Версия Jimny Alpha отличается богатой комплектацией, которая включает систему климат-контроля, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, круиз-контроль, камеру заднего вида, а также ряд систем безопасности.
В Россию привезли новый Volkswagen Passat CC
Стоимость Suzuki Jimny стартует от 4 500 000 рублей.