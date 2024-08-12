https://1prime.ru/20240812/telefony-850823339.html
Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу горячей линии в Курске
Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу горячей линии в Курске - 12.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу горячей линии в Курске
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу телефонных линий спецслужб и справочной информации в Курской области, сократить время | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:27+0300
2024-08-12T13:27+0300
2024-08-12T13:36+0300
россия
курск
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491657_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_4c61fd4c22fd287aaf771fa5f3d7d1ad.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу телефонных линий спецслужб и справочной информации в Курской области, сократить время ожидания ответа на вызов.Глава кабмина напомнил, что в Курской области получить справочную информацию или консультацию можно по номеру 122, для вызова экстренных служб продолжает действовать номер 112."Необходимо обеспечить бесперебойную работу (телефонных) линий, сократить время ожидания ответа", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Глава кабмина напомнил, что в Курской области получить справочную информацию или консультацию можно по номеру 122, для вызова экстренных служб продолжает действовать номер 112."Увеличено количество операторов, подключены дополнительные ресурсы для обработки входящих звонков", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, отметив необходимость обеспечить бесперебойную работу телефонных линий спецслужб и справочной информации в Курской области.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491657_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bdcaff2a5ff633442df70e66892ed3fb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курск, михаил мишустин
РОССИЯ, КУРСК, Михаил Мишустин
Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу горячей линии в Курске
Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу экстренной линии в Курске
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу телефонных линий спецслужб и справочной информации в Курской области, сократить время ожидания ответа на вызов.
Глава кабмина напомнил, что в Курской области получить справочную информацию или консультацию можно по номеру 122, для вызова экстренных служб продолжает действовать номер 112.
"Необходимо обеспечить бесперебойную работу (телефонных) линий, сократить время ожидания ответа", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина напомнил, что в Курской области получить справочную информацию или консультацию можно по номеру 122, для вызова экстренных служб продолжает действовать номер 112.
"Увеличено количество операторов, подключены дополнительные ресурсы для обработки входящих звонков", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, отметив необходимость обеспечить бесперебойную работу телефонных линий спецслужб и справочной информации в Курской области.