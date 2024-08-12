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Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу горячей линии в Курске

Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу горячей линии в Курске - 12.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу горячей линии в Курске

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу телефонных линий спецслужб и справочной информации в Курской области, сократить время | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:27+0300

2024-08-12T13:27+0300

2024-08-12T13:36+0300

россия

курск

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить бесперебойную работу телефонных линий спецслужб и справочной информации в Курской области, сократить время ожидания ответа на вызов.Глава кабмина напомнил, что в Курской области получить справочную информацию или консультацию можно по номеру 122, для вызова экстренных служб продолжает действовать номер 112."Необходимо обеспечить бесперебойную работу (телефонных) линий, сократить время ожидания ответа", - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Глава кабмина напомнил, что в Курской области получить справочную информацию или консультацию можно по номеру 122, для вызова экстренных служб продолжает действовать номер 112."Увеличено количество операторов, подключены дополнительные ресурсы для обработки входящих звонков", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, отметив необходимость обеспечить бесперебойную работу телефонных линий спецслужб и справочной информации в Курской области.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, курск, михаил мишустин