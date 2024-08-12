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Российский рынок акций снизился в начале торгов 12 августа
Российский рынок акций снизился в начале торгов 12 августа - 12.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился в начале торгов 12 августа
Российский рынок акций в начале торгов понедельника понижается на 0,34%, следует из данных Московской биржи. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:09+0300
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника понижается на 0,34%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,34%, до 2838,66 пункта.
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россия, торги
Российский рынок акций снизился в начале торгов 12 августа
Российский рынок акций в начале торгов 12 августа снижается на 0,34%
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника понижается на 0,34%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,34%, до 2838,66 пункта.