https://1prime.ru/20240812/tramp-850830871.html

СМИ раскрыло, как Трамп хочет отомстить Минюсту за обыск в его имении

СМИ раскрыло, как Трамп хочет отомстить Минюсту за обыск в его имении - 12.08.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, как Трамп хочет отомстить Минюсту за обыск в его имении

Бывший президент США Дональд Трамп намерен отсудить у американского Министерства юстиций 100 миллионов долларов из-за обыска в его имении в августе 2022 года... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T16:16+0300

2024-08-12T16:16+0300

2024-08-12T16:21+0300

сша

дональд трамп

минюст сша

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ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп намерен отсудить у американского Министерства юстиций 100 миллионов долларов из-за обыска в его имении в августе 2022 года. Информацию раскрыл телеканал Fox News.Отмечается, что защита кандидата в президенты уже подало соответствующее уведомление в министерство. "Адвокат Трампа уведомил минюст о подаче иска, у ведомства есть 180 дней, чтобы ответить и прийти к решению, если оно не будет принято, дело передадут в суд южного округа Флориды", - сообщает телеканал. В качестве аргумента защита Трампа заявила о неправомерности вторжения в его личную жизнь, а также о "явном намерении политического преследования" со стороны Минюста. В августе 2022 года имение Трампа в американском штате Флорида было подвергнуто обыску в связи с информацией о хрании им там секретных документов. Отмечалось, что правоохранители изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего.

https://1prime.ru/20240809/tramp-850769124.html

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