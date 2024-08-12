https://1prime.ru/20240812/tramp-850830871.html
СМИ раскрыло, как Трамп хочет отомстить Минюсту за обыск в его имении
СМИ раскрыло, как Трамп хочет отомстить Минюсту за обыск в его имении - 12.08.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, как Трамп хочет отомстить Минюсту за обыск в его имении
Бывший президент США Дональд Трамп намерен отсудить у американского Министерства юстиций 100 миллионов долларов из-за обыска в его имении в августе 2022 года... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:16+0300
2024-08-12T16:16+0300
2024-08-12T16:21+0300
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ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп намерен отсудить у американского Министерства юстиций 100 миллионов долларов из-за обыска в его имении в августе 2022 года. Информацию раскрыл телеканал Fox News.Отмечается, что защита кандидата в президенты уже подало соответствующее уведомление в министерство. "Адвокат Трампа уведомил минюст о подаче иска, у ведомства есть 180 дней, чтобы ответить и прийти к решению, если оно не будет принято, дело передадут в суд южного округа Флориды", - сообщает телеканал. В качестве аргумента защита Трампа заявила о неправомерности вторжения в его личную жизнь, а также о "явном намерении политического преследования" со стороны Минюста. В августе 2022 года имение Трампа в американском штате Флорида было подвергнуто обыску в связи с информацией о хрании им там секретных документов. Отмечалось, что правоохранители изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего.
https://1prime.ru/20240809/tramp-850769124.html
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сша, дональд трамп, минюст сша
США, Дональд Трамп, Минюст США
СМИ раскрыло, как Трамп хочет отомстить Минюсту за обыск в его имении
Fox News: Трамп хочет отсудить у Минюста $100 млн за обыск в его имении
ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп намерен отсудить у американского Министерства юстиций 100 миллионов долларов из-за обыска в его имении в августе 2022 года. Информацию раскрыл телеканал Fox News.
Отмечается, что защита кандидата в президенты уже подало соответствующее уведомление в министерство.
"Адвокат Трампа уведомил минюст о подаче иска, у ведомства есть 180 дней, чтобы ответить и прийти к решению, если оно не будет принято, дело передадут в суд южного округа Флориды", - сообщает телеканал.
В качестве аргумента защита Трампа заявила о неправомерности вторжения в его личную жизнь, а также о "явном намерении политического преследования" со стороны Минюста.
В августе 2022 года имение Трампа в американском штате Флорида было подвергнуто обыску в связи с информацией о хрании им там секретных документов. Отмечалось, что правоохранители изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего.
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