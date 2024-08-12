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Россияне стали чаще путешествовать за границу, пишут СМИ - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще путешествовать за границу, пишут СМИ
Россияне стали чаще путешествовать за границу, пишут СМИ - 12.08.2024, ПРАЙМ
Россияне стали чаще путешествовать за границу, пишут СМИ
Доля российских туристов, выезжающих за рубеж увеличилась на 26 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные OneTwoTrip. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:01+0300
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россия
туристы
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Доля российских туристов, выезжающих за рубеж увеличилась на 26 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные OneTwoTrip.Согласно публикации, доля зарубежных бронирований сейчас составляет 53 процента, что на 26 процентов выше, чем годом ранее. Кроме того, Венгрия и Филиппины стали неожиданно популярными направлениями, куда осенью отправится в четыре раза больше туристов.Отмечается, что Греция стала в 2,5 раза популярнее среди российских путешественников. Япония, Франция, Португалия и Вьетнам также привлекли в два раза больше российских туристов.Китай, Узбекистан, Италия, Испания, Грузия и Южная Корея также вошли в список популярных туристических направлений (нарастив туристический поток от 17 до 41 процента), заключили в издании.
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россия, туристы
РОССИЯ, туристы
13:01 12.08.2024
 
Россияне стали чаще путешествовать за границу, пишут СМИ

OneTwoTrip: доля зарубежных заказов российских туристов выросла до 53%

© РИА Новости . Александр ПолегенькоРабота нового терминала аэропорта в Симферополе
Работа нового терминала аэропорта в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Доля российских туристов, выезжающих за рубеж увеличилась на 26 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные OneTwoTrip.
Согласно публикации, доля зарубежных бронирований сейчас составляет 53 процента, что на 26 процентов выше, чем годом ранее. Кроме того, Венгрия и Филиппины стали неожиданно популярными направлениями, куда осенью отправится в четыре раза больше туристов.
Отмечается, что Греция стала в 2,5 раза популярнее среди российских путешественников. Япония, Франция, Португалия и Вьетнам также привлекли в два раза больше российских туристов.
Китай, Узбекистан, Италия, Испания, Грузия и Южная Корея также вошли в список популярных туристических направлений (нарастив туристический поток от 17 до 41 процента), заключили в издании.
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