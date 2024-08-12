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Стало известно о попытках США оказать влияние на турецкие СМИ

Стало известно о попытках США оказать влияние на турецкие СМИ - 12.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно о попытках США оказать влияние на турецкие СМИ

США пытаются оказать влияние на турецкие СМИ, заявляя о готовности выделить финансовые пакеты "на их развитие", пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T09:40+0300

2024-08-12T09:40+0300

2024-08-12T09:40+0300

политика

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АНКАРА, 12 авг - ПРАЙМ. США пытаются оказать влияние на турецкие СМИ, заявляя о готовности выделить финансовые пакеты "на их развитие", пишет в понедельник газета Aydınlık со ссылкой на источники."Согласно информации, полученной Aydınlık, американский дипломат заявил, что они хотят поддержать местную прессу и что готовы пакеты поддержки на сумму не менее 15-20 тысяч долларов. С помощью таких "пакетов" США подкладывают динамит под национальные государства. Наше издание следит за развитием событий", - пишет газета.По сведениям издания, Элисон Браун, пресс-атташе генерального консульства США в Стамбуле, буквально "осаждает" местные СМИ."Шестого августа Браун встретилась с генеральным директором Dardanel Media Бураком Гезеном в Чанаккале. Она посетила студии Ton TV и Radio Ton. Затем она посетила Хафизе Акынчи, президента Ассоциации журналистов Чанаккале, и попросила предоставить информацию о деятельности ассоциации. Она сказала, что может помочь в реализации проектов по обучению представителей прессы. В тот же день она также посетила Исмета Акынчи, председателя совета директоров компании Boğaz Medya", - отмечает издание.Также газете стало известно, что американский дипломат получила информацию об организации местных СМИ и заявила о готовности к совместным проектам.

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турция, сша, сми