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"Что-то грандиозное". На Украине забили тревогу из-за ударов ВСУ по России - 12.08.2024, ПРАЙМ
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"Что-то грандиозное". На Украине забили тревогу из-за ударов ВСУ по России
"Что-то грандиозное". На Украине забили тревогу из-за ударов ВСУ по России - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Что-то грандиозное". На Украине забили тревогу из-за ударов ВСУ по России
На Украине ждут "жесткого ответа" России на атаки ВСУ Курской области. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на слова высокопоставленного источника в... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T11:33+0300
2024-08-12T11:42+0300
россия
украина
всу
курск
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На Украине ждут "жесткого ответа" России на атаки ВСУ Курской области. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на слова высокопоставленного источника в украинском Министерстве обороны.Как заявил источник, в Киеве боятся, что Россия пойдет на "что-то грандиозное", так как в Москве обещали, что действия ВСУ не останутся безнаказанными. По его словам, ответ российских Вооруженных сил может стать серьезным испытанием для украинской ПВО. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.
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россия, украина, всу, курск
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, КУРСК
11:33 12.08.2024 (обновлено: 11:42 12.08.2024)
 
"Что-то грандиозное". На Украине забили тревогу из-за ударов ВСУ по России

The Times: на Украине ждут грандиозного ответа на атаки в Курской области

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На Украине ждут "жесткого ответа" России на атаки ВСУ Курской области. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на слова высокопоставленного источника в украинском Министерстве обороны.
Как заявил источник, в Киеве боятся, что Россия пойдет на "что-то грандиозное", так как в Москве обещали, что действия ВСУ не останутся безнаказанными. По его словам, ответ российских Вооруженных сил может стать серьезным испытанием для украинской ПВО.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.
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