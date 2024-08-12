https://1prime.ru/20240812/ukraina-850819316.html
"Что-то грандиозное". На Украине забили тревогу из-за ударов ВСУ по России
"Что-то грандиозное". На Украине забили тревогу из-за ударов ВСУ по России - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Что-то грандиозное". На Украине забили тревогу из-за ударов ВСУ по России
На Украине ждут "жесткого ответа" России на атаки ВСУ Курской области. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на слова высокопоставленного источника в... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T11:33+0300
2024-08-12T11:33+0300
2024-08-12T11:42+0300
россия
украина
всу
курск
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. На Украине ждут "жесткого ответа" России на атаки ВСУ Курской области. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на слова высокопоставленного источника в украинском Министерстве обороны.Как заявил источник, в Киеве боятся, что Россия пойдет на "что-то грандиозное", так как в Москве обещали, что действия ВСУ не останутся безнаказанными. По его словам, ответ российских Вооруженных сил может стать серьезным испытанием для украинской ПВО. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.
https://1prime.ru/20240811/ukraina-850808862.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу, курск
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, КУРСК
"Что-то грандиозное". На Украине забили тревогу из-за ударов ВСУ по России
The Times: на Украине ждут грандиозного ответа на атаки в Курской области
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ.
На Украине ждут "жесткого ответа" России на атаки ВСУ Курской области. Об этом пишет
издание The Times со ссылкой на слова высокопоставленного источника в украинском Министерстве обороны.
Как заявил источник, в Киеве боятся, что Россия пойдет на "что-то грандиозное", так как в Москве обещали, что действия ВСУ не останутся безнаказанными. По его словам, ответ российских Вооруженных сил может стать серьезным испытанием для украинской ПВО.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.
"Больше личного состава": в Киеве рассказали о положении в Курской области